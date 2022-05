Suché údolia McMurdo dostávajú ročne len minimum zrážok a aj to vo forme snehu. Ležia obklopené štítmi Transantarktického pohoria, ktoré jednak blokujú šírenie ľadovcov do údolia a na druhej strane tvoria aj prekážku pre vetry, ktoré so sebou nesú zrážky. To ale neznamená, že v suchých údoliach McMurdo nefúka. Práve naopak. Často tu vejú mimoriadne silné katabatické vetry smerom od vrcholkov hôr k moru. Môžu dosiahnuť rýchlosť až 320 kilometrov za hodinu a rýchlo odvejú aj to málo snehu, ktoré v údoliach napadne.

Suché údolia McMurdo majú rozlohu okolo 4800 kilometrov štvorcových a tvoria necelé tri promile územia Antarktídy. Zároveň sú však najväčšou plochou bez ľadu a snehu na tomto mrazivom kontinente.

Údolia objavil ešte v roku 1903 polárnik Robert Scott, ktorý ihneď poznamenal, že ide o „údolia smrti“. Nevedel si predstaviť, že by tu mohol existovať život, ale mýlil sa.

Výskumníci totiž neskôr zistili, že suché údolia McMurdo sú domovom viacerých extrémofilov, teda živočíchov, ktoré sú nielen schopné prežiť v extrémnych podmienkach, ale sa im v nich aj darí. Našli by ste tu lišajníky i machy, kolónie mikróbov vrátane kyanobaktérií a mikroskopických červov. Tieto organizmy žijú najmä v dutinách skál, ktoré sú v porovnaní s vonkajším prostredím pomerne vlhké.

Aj kvôli extrémnym podmienkam, ktorú tu panujú, skúmajú vedci v suchých údoliach McMurdo možnú existenciu života mimo našej planéty. McMurdo sa totiž veľmi podbajú na Mars.