Pokoj na svete, v duši aj srdci

Málokde na svete nájde nedotknutú prírodu tak, ako na Aljaške. Je pravda, že odkedy z krajiny vytiahol päty posledný kopáč zlata, tak sa jej charakter zmenil a dnes ponúka raj pre hľadačov iných pokladov. Pokoja, prírodných krás a pohody. Presne na to sa rozhodli staviť majitelia chaty Sheldon. Projektovali a stavali ju priamo v snehových závejoch viac ako desať rokov. A hnal ich dopredu jediný sen. Poskytnúť ubytovanie, ktoré sa stane jedinečným. To sa im aj plnilo, pretože okamžite po dokončení v roku 2018 sa chata Sheldon stala hitom bedekerov o Aljaške aj celosvetových odporúčaní. No a cena tomu zodpovedá.

Po vlastných neprídete

Ak sa vyberiete za skutočným tichom, tak sa pýtajte na park Denali. Práve tu stojí oáza pokoja, ktorá je skutočne ako opustený domček v zasneženom kráľovstve. Cestu naň si nemôžete vybrať po svojich. Neexistujú sem žiadne turistické trasy. Ak chcete bývať v Denali, tak potrebujete ísť malým lietadlom, alebo helikoptérou. Prevoz je teda súčasťou ubytovania a taxíky za pár eur sem nejazdia. Ubytovanie je preto možné minimálne na tri noci, počas ktorých budete dostatočne opustení na to, aby ste si užili krásu snehu, ľadu kopcov v okolí a napríklad aj polárnej žiary, keď sa ukáže nad vašimi hlavami.

Dokonalý luxus

V chate je prirodzene postarané o všetok komfort. Konzervy môžete pokojne nechať doma, tu je na mieste skvelá gastronómia. Len čo otvoríte ráno okno, uvidíte len sneh, hory, kde tu divé zvieratá. Miesto, v ktorom si môžete potykať s panenskou prírodou a prijať ju za svoju. Prísť môžete jeden, dvaja, alebo desiati. Cena sa nemení, nakoľko kvôli súkromnému charakteru je nutné prenajať si celý objekt. Suma sa preto začína na 35-tisíc eur. Našťastie to nie je na noc, ale aspoň na tri. Presne toľko teda stojí naozajstný svätý pokoj. A o tom, že oň majú ľudia záujme hovorí aj to, že chata je väčšinu roka plne obsadená.