Štatistiky hovoria, že jazdenie na býkoch je vôbec najnebezpečnejším organizovaným „športom“ na svete. Má na svedomí viac vážnych zranení a úmrtí ako ktorýkoľvek kontaktný šport. Predsa len, prísť do kontaktu s takmer tonu vážiacim rozzúreným zvieraťom je čokoľvek len nie bezpečné, niektoré býky sú ale v mrzačení jazdcov lepšie než iné. Najslávnejším a najobávanejším bol Bodacious (Statočný). Majiteľ ho poslal do dôchodku v čase, keď bolo zviera na vrchole síl a slávy. Bál sa totiž, že napokon nejakého jazdca zabije.

Bodacious sa narodil v roku 1988 a jeho pôvodný majiteľ Phil Sumner tvrdil, že spočiatku bol dosť biednym mláďaťom. Až do veku troch rokov si Sumner o zvierati myslel, že sa na nič nezmôže, a tak sa ani neunúval dať mu meno. Býk dostal značku s číslom J31 a to bolo všetko. „Buď zmocnieš, alebo pôjdeš do hamburgerov, pomyslel som si vtedy,“ uviedol Sumner v jednom z rozhovorov.

Potom sa ale vo zvierati niečo zlomilo. V malej aréne v Okeene v štáte Oklahoma J31 aj s jazdcom na chrbte takmer preskočil ohradu a to bol iba začiatok. Z mdlého tvora sa stal stroj, pre ktorého bola malá provinčná aréna jednoducho slabá. Sumner, ktorý sa kvôli býkovi nehodlal sťahovať, predal J31 Sammymu Andrewsovi. Ten dal býkovi meno Bodacious.

Už keď bol mladý, mali na ňom jazdci problém udržať sa. Ale keď Statočný dospel, stala sa jazda na ňom takmer nemožná. Zo 135 jazdcov,, ktorí sa o to pokúsili na pravidlami stanovených osem sekúnd, uspelo iba osem. Väčšinu ostatných Bodacious zhodil v priebehu prvej sekundy či dvoch.

Štvornásobný svetový šampión v jazde na býkoch Tuff Hedeman sa v roku 1993 na zvierati udržal potrebný čas. O dva roky neskôr si opäť zmerali sily, ale tentokrát bolo všetko inak.

V momente, ako opustil klietku, vyrazil býk dopredu. Hedeman urobil presne to, čo v danej chvíli mal: naklonil sa dopredu a ruku natiahol vzad. Hneď na to trhol Bodacious hlavou dozadu a vrazil jazdcovi do tváre. Hedeman sa akoby zázrakom udržal a hneď dostal druhú ranu.

Statočný mu polámal všetky tvárové kosti od očí nižšie. Operácia, počas ktorej lekári prakticky znovu poskladali Hedemanovu tvár, trvala takmer 14 hodín. Nezaobišla sa bez použitia piatich titánových platničiek. Chuť a čuch sa jazdcovi už nikdy nevrátili.

Po siedmich týždňoch na Statočného vysadol Scott Breding. Vedel, čo sa stalo Hedemanovi, a tak si vzal hokejovú helmu s chráničom tváre. Bodacious použil rovnakú taktiku, tentokrát ale jazdcovi zlomil len ľavý nadočnicový oblúk.

O deň neskôr Sammy Andrews ukončil býkovu aktívnu kariéru. Podľa vlastných slov nechcel, aby Bodacious niekoho zabil. Zviera malo vtedy len sedem rokov a bolo na vrchole síl, pre každého jazdca ale predstavovalo obrovské riziko.

Bodacious zomrel v roku 2000 na zlyhanie obličiek.