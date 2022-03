Sto rokov samoty

Majstrovské dielo magického realizmu Gabriela Garcíu Marqueza mnohí stále považujú za to najlepšie, čo kedy vzniklo v latinskoamerickej beletrii. A ak si knihu prečítate sami, pochopíte. Sto rokov samoty je rozprávanie viacgeneračného príbehu, ktorý pokrýva históriu nielen rodiny Buendia, ale aj mesta Macondo, v ktorom žijú približne na 400 stranách. Áno, jeho nedostatok ústrednej postavy, neustále zmeny v obsadení a fantastické segmenty mohli v priebehu rokov sťažiť adaptáciu na film, ale to neznamená, že je to nemožné. Svedčí o tom skutočnosť, že Netflix v súčasnosti plánuje nasadiť minisériu, ktorý by príbehu určite dal viac priestoru na dýchanie.

Krvavý poludník

Toto je ďalšia kniha, ktorá v priebehu rokov zaznamenala rôzne neúspešné pokusy o filmovú adaptáciu. Western Cormaca McCarthyho z roku 1985 je dnes považovaný za príklad veľkého amerického románu. Napriek tomu, že McCarthyho slávne minimalistické využitie prózy môže byť akokoľvek živé, jej absolútna miera násilia často spôsobila, že filmové štúdiá sa jej vyhýbali zo strachu, že sa nakoniec stane nepredajnou. Keďže príbeh je voľne inšpirovaný skutočnou históriou Glanton Gangu, skupiny lovcov skalpov, ktorí všade, kam prišli vraždili a vyvolávali chaos, násilie sa stalo kľúčovou súčasťou knihy. A jeho posolstvo o zle ľudí, ktorí sú ponechaní sami na seba, tiež veci nepomáha. Ak však filmár dokáže nájsť spôsob, ako to vyvážiť a nájsť správneho herca, ktorý by stvárnil mýtického zloducha príbehu, sudcu Holdena, mohlo by to vyjsť. Ak sa niekedy tento príbeh dostane na obrazovku, nič nejedzte, kým sa na to pozriete.

Kto chytá v žite

Román Kto chytá v žite môže byť veľmi dobre najznámejším príkladom klasického literárneho diela, ktoré nikdy nebolo upravené na plátno. A to čiastočne preto, že so svojím príbehom o dospievaní, ktorý je plný tínedžerskej úzkosti, sa javí ako jasná voľba, najmä vzhľadom na jeho obrovskú popularitu u tínedžerov všetkých generácií. V skutočnosti, hoci to nebolo nikdy oficiálne adaptované, bolo toľko filmov, ktoré sa inšpirovali románom J. D. Salingera, že si v dôsledku toho pravdepodobne zaslúžil nejaké licenčné šeky. Vzhľadom na jeho neochotu dovoliť adaptáciu počas jeho života a ochotu jeho panstva rešpektovať jeho želania v tejto veci po jeho smrti, zdá sa, že potrvá dlho, kým sa niekedy dostaneme k príbehu Holdena Caulfielda v kinách

V polievke miso

Práca Ryu Murakamiho nie je žiadnou neznámou pre úspešné filmové adaptácie. Koniec koncov, filmová adaptácia jeho románu Konkurz z roku 1999 patrí k jedným z najlepších hororových filmov svojej éry. Jeden román sa však ešte nedostal na obrazovku – V polievke miso, čo je strhujúci filozofický triler, ktorý rozpráva príbeh mladého muža menom Kenji. Je sprievodcom nočným životom pre turistov v Tokiu, ktorí dúfajú, že ochutnajú, čo mesto skutočne ponúka. S postupom príbehu sa však čoraz viac ukazuje, že jeho najnovší klient, Američan Frank, môže byť sériovým vrahom. A to potom Kenjiho prinúti konfrontovať nielen svoju bezpečnosť, ale aj morálku, či bude pokračovať v prijímaní peňazí od muža, keď ho noc čo noc predvádza po meste. Je to dokonalá potrava pre napínavý horor. A je pravdepodobné, že s popularitou žánru horor a thriller sa nakoniec dostane na obrazovky.

Koniec sveta & Hard-Boiled Wonderland

Ak je Ryu Murakami japonským literárnym ekvivalentom Rolling Stones, o niečo tvrdším a nebezpečnejším ako jeho súčasníci, potom Haruki Murakami je určite ako Beatles. Je mimoriadne kreatívny, plodný a jedným z najvplyvnejších spisovateľov svojej generácie. Väčšina ho spoznala vďaka romantickej dráme o dospievaní z roku 1987, Nórske drevo. Aj keď filmové spracovanie románu už premietali v jeho rodnom Japonsku, to isté sa nedá povedať o jeho psychedelickom majstrovskom diele Koniec sveta & Hard-Boiled Wonderland. Kniha rozpráva dvojitý príbeh, takže listujete tam a späť medzi dvoma príbehmi. Po prvé, je tu súkromné ​​očko v štýle filmu noir, ktoré vyšetruje prípad, ktorý sa postupne stáva čoraz bizarnejším, a nakoniec sa ponára do podsvetia tokijského kanalizačného systému. A zatiaľ čo sa to toto deje, druhý príbeh, zdanlivo spočiatku oddelený od prvého, je oveľa bizarnejší. Odohráva sa na tajomnom ostrove, kde je rozprávač diela poverený čítať spomienky z lebiek jednorožcov. Všetko je veľmi surrealistické, ale na konci sa oba príbehy podarí úžasne spojiť. A hoci by si to natáčanie vyžadovalo trochu rozpočtu, čo sa týka vizuálov, nepochybujeme, že by film dokázal zaujať divákov.