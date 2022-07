Diamanty z blšieho trhu

Žena z Isleworthu v západnom Londýne sa zúčastnila na predaji topánok a starých šperkov. Vtedy si kúpila veľký brúsený prsteň za desať libier. Nosila ho viac ako dve desaťročia, kým si klenotník prsteň dôkladnejšie prezrel. Poradili jej, aby si ho dala posúdiť. Veľký diamant bol skutočný – 26-karátový diamant z 19. storočia. Sotheby’s v Londýne overila pravosť klenotu, ktorý sa potom predal za neuveriteľných 850-tisíc eur. Tomu sa povie dobrý nákup na blšáku.

Staroveká grécka koruna

Istý šťastný pán zdedil po svojom starom otcovi, zberateľovi, veľké množstvo majetku. Jedným zo zdedených aktív bola kartónová krabica uložená pod ružovou posteľou. Desiatky rokov ju ignoroval až pri sťahovaní ju otvoril a objavil zlatú korunu. Keďže si nebol istý, čo našiel, rozhodol sa zavolať odborníkov. Koruna bola starogréckeho pôvodu asi 2300 rokov stará, pravdepodobne z helenistického obdobia. Po ďalšom ocenení sa odhadovala hodnota koruny z čistého zlata viac ako 130-tisíc eur.

Stratený obraz

V roku 2014 rodina z Toulouse vo Francúzsku pristúpila k radikálnemu kroku a začala čistiť staré podkrovie. Za starým matracom pri stene objavili prachom pokrytý a prevlhnutý obraz. Obraz odfotili a poslali do Paríža odhadcovi umenia Ericovi Turquinovi. Starostlivo vyčistené plátno už čakalo na identifikáciu. Bolo namaľované v roku 1607 a zobrazuje príbeh zo Starého zákona. Znalci potvrdili pravosť obrazu v hodnote až 170 miliónov eur.

Shakespearove cennosti

John Stone, učenec Barcelonskej univerzity, si prehliadal knižnicu Royal Scots College v Salamance, keď si všimol knihu anglických hier. Zaujala ho kniha Williama Shakespeara The Two Noble Kinsmen vydaná v roku 1634, napísaná v rokoch 1613 až 1614. Bola to možno posledná hra, ktorú Shakespeare napísal pred svojou smrťou v roku 1616. Vydanie viazané v koži bolo zo 17. storočia. Aj keď sa kniha nepredala, odhadovaná cena tohto knižného šperku je deväť miliónov dolárov.

Poklad pribalený k domu

V roku 1982 rodina z Northumberlandu kúpila dom v Newcastli v Anglicku. Pri prehliadke záhradného kvetináča sa na medenej platni na zadnej strane objavil nápis: „Kúpené v Ríme v roku 1902“. Do prednej časti boli vytesané tri grácie z gréckej mytológie: šarm, krása a kreativita. Na posúdenie boli prizvaní odborníci vrátane Guya Schwingeho z aukčného domu Duke's v Dorsete v Anglicku. Rodine povedali, že ide o časť dvetisícročného sarkofágu z 1. alebo 2. storočia nášho letopočtu. Náhodný nález sa predal za 130-tisíc libier.