Matera

V regióne Basilicata leží mesto, ktoré cestovatelia nedávno začali znovu objavovať. A je na to niekoľko dôvodov. Hlavnou a veľmi osobitou dominantou mesta je súbor jaskynných domov vytesaných do hory. Ide o neprehliadnuteľný unikát, ktorý je nielen romantický, ale doslova architektonický skvost.

Ravello

Ak hľadáte niečo okulahodiace a nezvyčajné, skúste Ravelo v Kampánii. Zaplávajte si tu na pobreží Amalfi a mesto okrem neuveriteľnej scenérie, ktorá kombinuje hory, parky, krásne malebné domy a more, ponúka aj množstvo turistických aktivít. Za najromantickejšiu udalosť stojí návšteva Villy Rufolo s nádhernými terasovými záhradami.

Montefalco

Do Umbrie sa oplatí prísť už len kvôli mestu Montefalco. Ak vám to pripomína hrdinu Nekonečného príbehu, nie je to náhoda. Pretože toto mesto je doslova nekonečné. Má síce iba päťtisíc obyvateľov, ale doslova sa v ňom zastavil čas a dýchne tu na vás krásna talianska história. Montefalco je známe najmä svojimi vynikajúcimi miestnymi vínami. Veľké vinice, romantické prechádzky a večery s iskrivým mokom v pohári pri západe slnka je niečo dokonalé. Mestečko je navyše skvelý odrazový mostík pre mestá Foligno, Assisi, Trevi a Spello.

Portovenere

V roku 1997 bolo Portovenere v Ligúrii zaradené do svetového dedičstva UNESCO spolu s ostrovmi Palmaria, Tino, Tinetto a Cinque Terre. Je to najmenšie mesto v provincii La Spezia v Ligúrii, vyznačujúce sa malebnými výhľadmi a krajinou. Na pobreží nájdete málo krajších miest na romantické prechádzky.

Bergamo

Mesto neslávne známe zo štatistík pandémie utrpelo skutočne masívny útok covidu, no dnes znovu ožíva. Ide o mesto v regióne Lombardia, ktoré je jednoducho očarujúce. Môžete sa večer dobrovoľne „stratiť“ v malých uličkách centra a vychutnať si lahodnú zmrzlinu. Ideálne v spoločnosti milovanej osoby. Partnerka vám za takýto výlet bude viac ako vďačná.

Scilla

Vyrazte na juh Talianska len kvôli zážitku z mesta Scilla. Ide o jedno z najkrajších miest v Kalábrii. Nachádza sa len 22 kilometrov od známejšieho mesta Reggio Calabria, ale práve to, že je menej známym príbuzným z neho robí skutočne unikát pre cestovateľov, ktorí uprednostnia miestnu pohodu pred turistickým ruchom. Scilla je jedna z najobľúbenejších destinácií samotných Kalábrijčanov. Ide o mestečko postavené na kopci, z ktorého je možné obdivovať krajinu obklopenú modrým morom. Na obraze by to bol gýč, v skutočnosti je to nezabudnuteľný zážitok.