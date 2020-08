Snovačka Hasseltova (latrodectus hasselti)

Kde inde ako v Austrálii môže žiť jeden z najnebezpečnejších pavúkov sveta? Snovačka Hasseltova je blízkou príbuznou čiernej vdovy a samičku ľahko spoznáte podľa charakteristického červeného pásu na inak čiernom tele. Meria približne centimeter, samec je podstatne menší, má len okolo štyroch milimetrov, a tak niet divu, že ho po súloži partnerka zožerie.

Jed snovačky Hasseltovej je neurotoxín, ktorý človeku spôsobuje silnú bolesť viac než 24 hodín. Dieťa či starší človek mu dokonca môže aj podľahnúť. Našťastie existuje protijed, vďaka ktorému od roku 1956 nedošlo v dôsledku uhryznutia snovačkou k žiadnemu úmrtiu.

Atrax robustus

Aj ďalší pavúčik z tohto zoznamu žije v Austrálii, konkrétne vo vzdialenosti maximálne 100 kilometrov od Sydney. Ide o pomerne veľkého pavúka, ktorý môže merať až päť centimetrov. Ľudia so slabšou povahou teda môžu dostať šok už pri pohľade na neho.

Nebezpečným ho ale robí jed, ktorý obsahuje atracotoxín. Ten upcháva iontové kanály v bunkových membránach a pre človeka a primáty predstavuje smrteľné nebezpečenstvo. Prvé príznaky otravy sa prejavia už do hodiny od hryznutia, zväčša však už o 30 minút. Doložený je dokonca prípad, keď dieťa zomrelo už 15 minúť od kontaktu s pavúkom. Aj proti jeho jedu však existuje protilátka, takže už od roku 1981 atrax robustus nikoho nezabil.

Banánový pavúk (phoneutria fera)

V roku 2010 si tento pavúk, ktorý sa hojne vyskytuje najmä v Brazílii, vyslúžil miesto v Guinessovej knihe rekordov ako najjedovatejší pavúk na Zemi. Nespôsobí síce najviac úmrtí, no jeho jed je bezpochyby najsilnejší. Spôsobuje stratu kontroly nad svalmi, problémy s dýchaním, paralýzu a napokon zlyhanie pľúc. Zaujímavé tiež je, že u mužov sa po uhryznutí dostaví silná erekcia, ktorá trvá hodiny a v prípade, že dotyčný útok pavúka prežije, môže zostať impotentný.

Banánový pavúk väčšinu noci strávi blúdením, zatiaľ čo cez deň sa skrýva. Našťastie len málokedy prichádza do styku s človekom, a tak počet úmrtí spôsobených jeho uhryznutím nie je vysoký. Taktiež voči jeho jedu existuje protilátka.

Kútnik jedovatý (loxosceles reclusa)

Tento hnedý pavúk dorastá len do dĺžky dvoch centimetrov, no napriek tomu patrí medzi tie najnebezpečnejšie. Vyskytuje sa takmer výlučne v Spojených štátoch amerických, a to od stredozápadu USA až po Mexický záliv.

Má pomerne malé čeľuste, takže nedokáže prehryznúť oblečenie. Keby vás však predsa len pokúsal, máte vážny problém. Jeho jed obsahuje potenciálne smrtiaci hemotoxín, ktorý sa telom šíri mimoriadne rýchlo. Uhryznutie sprevádza nevoľnosť, zvracanie, zvýšená teplota, vyrážky a bolesť kĺbov a svalov. Výnimkou potom nie je ani náhly pokles trombocytov v krvi, nadmerná tvorba krvných zrazenín v cievach, poškodenie orgánov a smrť.

V mieste uhryznutia tiež niekedy dochádza k odumieraniu mäkkých tkanív a následnej nekróze. Kútnik jedovatý našťastie nie je agresívny, no neradno sa s ním zahrávať.

Snovačka jedovatá - čierna vdova (latrodectus mactans)

K najznámejším pavúkom patrí spolu s tarantulou určite aj čierna vdova. Samička má typické čierno-červené sfarbenie a ako je všeobecne známe, po súloži zvykne samčeka zožrať. Žije v Severnej Amerike a jej jed môže človeka zabiť.

Množstvo jedu, ktoré do tela obete vstrekne, nie je veľké. Takmer vždy je však spojené s takzvaným laktrodektizmom, teda ochorením, ktoré sprevádzajú bolesti svalov, zvracanie a horúčky. V 50-tych rokoch 20. storočia zabili čierne vdovy 36 ľudí, po vyvinutí protijedu však zomiera len päť percent obetí uhryznutia.