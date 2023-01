Zdroj: Shutterstock

17 hodín a 35 minút: Z Houstonu do Sydney

Letecká spoločnosť United Airlines od začiatku pandémie covidu-19 túto linku neobsluhovala, no v októbri 2022 opäť začala priamo spájať Houston a Sydney. Trikrát týždenne sa Boeing 787-9 Dreamliner vydá na vyše 17 hodín trvajúcu cestu z Texasu do Austrálie. Zaujímavé je, že spiatočná cesta trvá o celé dve hodiny menej. V oboch prípadoch sa ale cestujúci môžu tešiť na pomerne štedrú dávku pohodlia, posádka rozdáva deky, vankúše, klapky na oči, štuple do uší i papuče a na noc navodzuje v uličkách upokojujúce osvetlenie.