Súťaž v kosení

Koná sa v obci Kupres v Bosne a Hercegovine. V roku 2020 bola zapísaná do zoznamu UNESCO a oficiálne pridaná ako Zvyk súťaže v kosení trávy v Kuprese. Táto svojrázna tradícia, ktorá sa koná každý júl, sa v skutočnosti považuje za základ kultúrnej identity oblasti. Celý zvyk spočíva v ručnom kosení trávy pomocou tradične kovanej kosy, pričom pri určovaní víťaza rozhoduje čas, námaha a pokosené množstvo.

Stredomorská strava

Hovorí sa o nej ako o najzdravšej aj najchutnejšej zároveň. Preto si zaslúži aj pozornosť a ochranu. Stredomorská strava, zapísaná v roku 2013, zahŕňa špecifické znalosti, zručnosti, rituály a symboly súvisiace s pestovaním, varením a konzumáciou potravín. Jednoducho talianske cestoviny a pesto si zaslúžia skutočnú ochranu. Pretože aj jedenie je pre stredomorské národy doslova rituálom hodným obdivu.

Výroba pizze

Keď sme už v taliansku, nedá sa nezájsť do Neapolu, kde sú pekári pizze skutočne pod najvyššou kultúrnou ochranou. Umenie výroby pizze v talianskom Neapole je tiež tradíciou chránenou UNESCO. Od roku 2017 organizácia uznáva túto kulinársku prax – oficiálne umenie neapolského Pizzaiuolo – ako umeleckú formu zahŕňajúcu technické know-how odovzdávané generáciami.

Hodinárstvo

Región Jura Arc vo Švajčiarsku a Francúzsku je oblasťou, kde je hodinárske umenie stále živé. Celé mestá tu žijú tradíciou hodiniek. Prítomnosť vysokokvalifikovaných remeselníkov, ktorí praktizujú toto prepracované umenie, pomohla UNESCO rozpoznať, že je „na križovatke vedy, umenia a techniky. Preto bolo v roku 2020 zapísané do zoznamu UNESCO aj Remeslo mechanického hodinárstva a umeleckej mechaniky.

Družstvá pomoci

V Nemecku je od roku 2016 pod ochranou UNESCO aj Myšlienka a prax organizovania spoločných záujmov v družstvách. Sú to združenia dobrovoľníkov, ktorí poskytujú sociálne, kultúrne a ekonomické služby miestnym komunitám. Ich cieľom je zlepšiť životnú úroveň a vytvoriť inovatívne riešenia spoločných spoločenských výziev, a to všetko v nádeji, že podporia pozitívne zmeny. Družstvá siahajú až do stredoveku, ale niektoré z kľúčových základov moderných družstiev boli v Nemecku položené v polovici devätnásteho storočia. A vytrvali dodnes.