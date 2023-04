Včelári z Veľkonočného ostrova si dobre uvedomujú, že ich včely sa raz môžu stať spásou pre jedného z najdôležitejších opeľovačov. Včelie roje po celom svete totiž zápasia v boji o prežitie s pesticídmi, novými chorobami i zmenami klímy. Hmyz na Rapa Nui ale čosi podobné nepozná a jeho majitelia dúfajú, že to tak aj ostane. Dokonca miestnu vládu presvedčili, aby zakázala dovoz včiel, ktoré by mohli kontaminovať tamojšie opeľovače.

Výskumy ukazujú, že tunajšie včely nie sú „pokrvne“ príbuzné s ostatnými včelami a odborníci dúfajú, že by sa raz mohli rozšíriť do celého sveta v prípade, že by iné druhy včiel vyhynuli.

„Tunajší poľnohospodári nepoužívajú prakticky žiadne pesticídy a využívajú staré kultivačné techniky,“ uviedol v jednom z rozhovorov včelár Rodrigo Labras. „Po celom ostrove sú zdroje prírodnej dažďovej vody, ktorá včelám prospieva. Čo je však najzaujímavejšie, naše včely netrpia žiadnymi chorobami, a tak do úľov nemusíme dávať žiadne chemikálie.“

Včely z Veľkonočného ostrova sú nielen najzdravšie, ale očividne aj najproduktívnejšie. Rapa Nui má veľmi príjemnú klímu, prakticky celý rok tu panuje počasie, ktoré by sme charakterizovali ako jarné. Kvety neustále kvitnú a včely sú stále aktívne. Jedna kolónia tak vyprodukuje 90 až 120 kilogramov medu ročne v porovnaní s 20 kilogramami v našich končinách.

Tunajší včelári nepoužívajú žiadne antibiotiká a možnosť, že by bol med kontaminovaný pesticídmi, je prakticky nulová. Práve preto sa považuje za najčistejší na svete. A keďže je na Rapa Nui vyššia vlhkosť, je tekutejší v porovnaní s medmi, ktoré poznáme u nás. Preto prakticky nekryštalizuje.

Včelári z Rapa Nui dnes dúfajú v jediné: že ich ostrov aj naďalej ostane pre včely doslova rajom na Zemi.