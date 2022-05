Močiar vyformovala rieky Al-Džabal a Biely Níl a má rozlohu 30-tisíc kilometrov štvorcových. Približne, presne sa to určiť nedá. V období dažďov to môže byť až 130-tisíc. To je približne toľko, ako má Grécko.

Rieka preteká cez Sudd malými kanálmi, ktorých tvar sa každoročne mení. Tam, kde bola pred pár mesiacmi pevná zem, už dnes môžu plávať člny a naopak. Všade rastie šachor papyrusový, trstiny a vodné hyacinty, močiar sa hemží krokodílmi a hrochmi. Rastliny sa občas spájajú do obrovských ostrovov, ktoré môžu mať rozlohu až 30 kilometrov štvorcových. Na jednej strane neudržia človeka, na strane druhej sa cez ne čln nepreplaví. Ak tu náhodou nejaký uviazne, jeho posádka je prakticky odsúdená na smrť.

Sudd sa pokladá za prakticky neprekonateľný. Ostrovy rastlín totiž stále menia polohu a kanál, cez ktorý sa ešte včera dalo preplaviť, už dnes môže byť zablokovaný. Močiar je riedko osídlený a žijú tu výhradne ľudia z etnika Nuerov.

V 70. rokoch sa začala výstavba kanálu Jonglei, ktorý by stanovil pevné koryto pre rieku Al-Džabal. Tá by obišla celý Sudd a na jeho severnom okraji by sa vliala do Bieleho Nílu. Došlo by tak k úplnému vyschnutiu močiaru. Pozoruhodný ekosystém by v priebehu pár mesiacov zmizol a začal by sa využívať na poľnohospodárske účely.

Výstavbu kanála však spomalila občianska vojna a keď sa k moci v regióne dostala Sudánska ľudovooslobodzovacia armáda, projekt zastavila. Podarilo sa vyhĺbiť 240 z celkových 360 kilometrov.

Jedným z dôvodov, prečo sa začala realizovať výstavba kanála, bolo aj zlepšenie zásobovania vodou v Egypte. Takmer polovica vody, ktorá sa nachádza v koryte Bieleho Nílu predtým, než rieka vtečie do Suddu, totiž ostáva v močiari. Z kanála by tak profitovali najmä Egypt a Sudán a Južný Sudán by prišiel skrátka.

Dá sa tiež predpokladať, že v regióne by po vybudovaní kanála došlo k poklesu hladiny spodných vôd. Výsledkom by mohla byť environmentálna katastrofa porovnateľná s tou, ku ktorej došlo po takmer úplnom vyschnutí Aralského jazera. Snáď sa teda výstavbu kanála nepodarí dokončiť.