Los

Losy často vnímame ako očarujúce a trochu záhadné zvieratá žijúce v chladnejších častiach Severnej Ameriky, najmä Kanady a Aljašky, hoci sa vyskytujú aj v iných častiach sveta. V niektorých ohľadoch sú naozaj neuveriteľné. Najväčší členovia tejto rodiny jeleňov sú vyšší ako mnohí dospelí ľudia a vážia aj viac ako 450 kilogramov. Preto nie je ťažké predstaviť si hrozbu, ktorou môžu byť. Losy sú nepredvídateľné, potenciálne agresívne a nesú zodpovednosť za mnohé autonehody, ako aj za útoky na ľudí. Zatiaľ čo väčšina týchto stretnutí nie je smrteľná, na Aljaške každý rok zrania viac ľudí ako medvede. Sú to určite úžasné stvorenia, ale najlepšie je obdivovať ich z diaľky.

Kôrnatec jedovatý

Ľudia len zriedka hovoria o tomto nápadnom a pôsobivom jašterovi. Zdá sa, že Hollywood preferuje ako monštrá vo filmoch iné druhy zvierat, no tento by si to asi zaslúžil viac. Aj keď je nepravdepodobné, že by vás zabil, ide o pomerne pomalé, ale veľmi húževnaté zviera, ktoré dorastá približne do dĺžky 0,6 metra a patrí k jedným z mála jedovatých druhov jašterov na svete. Ich jed našťastie nie je smrteľný, ide však o toxín s nepríjemnými neurologickými účinkami: spôsobuje mučivú, vysiľujúcu bolesť, ktorá je horšia, akú by vám mohla spôsobiť väčšina zvierat. Možno nie je veľmi nebezpečný, ale rozhodne by ste sa mu mali radšej vyhnúť.

Kajmanka supia

Korytnačka vzhľadom pripomína aligátora, možno preto ju v Amerike volajú Alligator Snapping Turtle. Jej pomenovanie totiž naznačuje, že hoci väčšinou nepovažujeme korytnačky za nebezpečné, v tomto prípade by sme mali. Kajmanka má silný pancier a hrozivý „zobák“. Dorastá do väčšej veľkosti ako ktorákoľvek iná sladkovodná korytnačka a dokonca váži okolo 80 kíl, pričom v Kansase údajne našli exemplár, ktorý vraj vážil neuveriteľných 180 kíl. A zobák rozhodne nemá len na parádu. S tlakom viac ako 68,9 barov je dostatočne silný na to, aby vám zlomil kosti.

Ľadový medveď

Typickým príkladom nesprávneho vnímania zvierat je aj ľadový medveď. Menej časté stretnutia s ním vedú k skreslenému vnímaniu: ľudia ho poznajú najmä ako roztomilého športového maskota alebo kreslenú postavičku v rozprávke. I preto niekomu môže uniknúť fakt, že ľadové medvede skutočne žijú v Severnej Amerike, konkrétne v severných častiach Aljašky a Kanady. S dlhými labami, maximálnou rýchlosťou vyššou, ako dokáže bežať ktorýkoľvek človek, a zúrivým apetítom kvôli nedostatku potravy, je šťastím, že mnohí z nás sa s nimi nikdy nestretnú. Ich počet je nízky, v skutočnosti až tragicky, a neustále klesá. Hoci neexistuje takmer žiadne zviera, ktoré by mohlo predstavovať hrozbu pre týchto predátorov, zabíja ich topiaci sa morský ľad v dôsledku globálneho otepľovania.

Jeleň bielochvostý

Jeleň bielochvostý je tiež častou predlohou animovaných filmov a je to krásne, majestátne zviera. Dospelí i deti ho pozorujú s úžasom a roztomilé sú aj srnčatá s bielou škvrnitou srsťou, kvôli čomu toto zviera často považujeme za neškodné a priateľské. Skutočnosť je úplne iná. Jelene môžu byť defenzívne a parohy dospelého samca nie sú niečím, čím by si niekto želal vyskúšať na vlastnej koži. Stále platí odporúčanie, aby ste sa k nim príliš nepribližovali, ale strach skôr spôsobuje iná vec. Jeleň je najsmrtiacejším zvieraťom v Spojených štátoch, pretože spôsobuje približne 1,5 milióna dopravných nehôd ročne, ktorých výsledkom je približne 150 úmrtí. Takže aj keď nejde o hrozivé zviera v tradičnom zmysle slova, v severoamerickej kultúre zameranej na autá narobí viac škody ako ktorýkoľvek iný druh zvieraťa.