Staršie ročníky, ktoré sa v škole učili ruštinu, určite dokážu tento nápis rozlúštiť. Pre tých, ktorí neovládajú cyriliku, ponúkame preklad. Na fotografii vidno nápis „Lenin“. Záber sa prostredníctvom dronu podarilo odfotiť Slavovi Stepanovovi, a to nie celkom náhodou. Keď si plánoval služobnú cestu do Omsku, spomenul si na satelitný obrázok z Google Earth, ktorý zobrazoval pomerne nezvyčajný pamätník. Do kufra si teda pribalil drona a vzal si deň voľna.

Autom sa odviezol do mesta Ťukalinsk a hľadal lesík, ktorý rastie neďaleko. Zo zeme vyzerá celkom obyčajne, stromy rastú v presných líniách a je jasné, že smreky vysadil človek. Ale stačí sa vzniesť do vzduchu a zeleň vyjaví svoje tajomstvo.

Nápis má dĺžku asi 300 metrov a stromy ľudia vysadili tak, aby vytvorili slovo Lenin. Pôvod tohto geoglyfu je tak trochu záhadou, ale zrejme sa spája s niektorým z výročí, ktoré sa v ZSSR oslavovali v 70. rokoch.

„V Sovietskom zväze sa ľudia vo veľkom zameriavali na rôzne výročia, či už išlo o oslavu Leninových narodenín, alebo revolúciu z roku 1917,“ povedal autor fotografie pre Rádio Slobodná Európa. „V každej továrni či dedine sa ľudia snažili vyjadriť svoje nadšenie a gratulácie, či už predstierané, alebo skutočné. Chceli vyniknúť a blahoželať lepšie než ostatní.“

Podobných geoglyfov je v krajinách bývalého ZSSR veľa, ich zoznam nájdete napríklad tu.