Tour de mesto

Ak by ste si radi o vami vybranom meste čo - to vypočuli od sprievodcu, buď si môžete zaplatiť, alebo dostať výklad grátis. V druhom prípade ide zakaždým o pešie prehliadky, ktoré organizujú dobrovoľníci, prípadne nadšenci mesta a prejdú s vami tie najzaujímavejšie pamiatky. Na prehliadky sa treba prihlásiť, hoci sú aj zadarmo, dostanete informáciu o mieste stretnutia a so skupinou turistov a sprievodcom prejdete za pár hodín desať až 15 pamiatok. Pri žiadnej síce nebudete extra dlho, ale získate potrebný prehľad. Takéto free-tours sa už konajú aj v našich slovenských mestách.

Miestne trhy

Chcete spoznať vôňu, kultúru a ľudí v novom meste? Jednoznačne si zistite, kde sa koná tradičný trh a zájdite tam. Miesta plné stánkov, predajcov a kupujúcich sú nielen rušné, ale aj typické pre dané mesto - farbami, tovarom či temperamentom. Trhy nájdete nielen vo veľkých metropolách, ale aj menších mestách. Ponúknu vám celkom iný ráz navštíveného miesta ako klasické pamätihodnosti a môžete sa tam i najesť a mnohé dozvedieť.

Parky ako relax

Ďalšou vecou, ktorá je typická pre veľké mestá sveta a postupne aj pre tie menšie, sú parky. Priestranné, upravené a často aj plné kultúrnych zážitkov. Zadarmo! Podobne ako trhy sú aj parky miestom, kde sa stretávajú ľudia, kde sa zarozprávate, dostanete dobré tipy a navyše si aj vychutnáte potrebný relax. Posedieť si v krásnom zelenom prostredí je nutnosťou každého výletu. Nielen kvôli odpočinku pre cestovateľské nohy, ale aj kvôli zážitku z nového prostredia. Ak ste niekde len na deň či dva, práve tieto tri veci zadarmo vám bohato stačia na plnohodnotný zážitok.