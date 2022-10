Baraaduuz Demchig sa stal chodiacim dôkazom toho, že proti dezertfikácii, teda rozširovaniu púští, môže úspešne bojovať aj jednotlivec. Jeho 16-hektárová oáza je perlou púšte Gobi, v jej okolí na kilometre nerastie nič iné. Vyzerá to ako zázrak, išlo však len o dlhoročne realizovaný plán cieľavedomého Demchiga.

Baraaduuz Demchig začiatkom 90. rokov zasadil prvé rastliny. Povedal si, že keď ich bude zalievať, musia predsa vyrásť aj v púšti, no mýlil sa. Vietor semená jednoducho odfúkol a farmár si povedal, že záhrada bude potrebovať stromy, ktoré by fungovali ako vetrolamy. A tak začal sadiť bresty.

Podľa údajov mongolskej vlády dezertifikácia ovplyvňuje 98 percent rozlohy najväčšej mongolskej provincie Umnugovi. Demchigove pozemky nie sú výnimkou. Muž si našťastie uvedomil, ako proti šíreniu púšte bojovať.

Keď sa prvé bresty uchytili, samotný farmár bol prekvapený, ako dobre sa jeho záhrade začalo dariť. A nielen to, čím viac rástli, tým viac sa darilo aj mladým sadeniciam stromov v ich okolí.

16 hektárov sa v porovnaní s obrovskou rozľahlosťou púšte Gobi zdá málo, no Demchigovi ide hlavne o to, aby šiel príkladom. V priebehu 30 rokov vysadil 400-tisíc stromov, mnohé z nich pritom predal ďalším farmárom, ktorí si tiež chceli vybudovať svoje oázy. Áno, o rastliny sa v takomto prostredí treba starať, bez človeka by neprežili. Na druhej strane je ale Demchigova oáza dôkazom toho, že šírenie púští je možné zastaviť. Možno by len stačilo prestať financovať nezmyselné projekty a dať peniaze jednotlivcom, ktorí by sadili stromy. Koniec koncov, keď dokážu stromy prosperovať na mieste, kde je v lete 30 stupňov nad nulou a v zime 30 stupňov pod nulou, až tak veľa starostlivosti zasa nepotrebujú.