Pablo Escobar zomrel v roku 1993, no aj po troch desaťročiach od svojej smrti sa Kolumbijčanom stále pripomína. Skutočne to dokáže aj zo záhrobia, a to prostredníctvom svojich neslávne známych „kokaínových hrochov“. Tie spôsobujú chaos v prostredí, ktoré oplýva neuveriteľnou biodiverzitou.

Experti v roku 2021 odhadovali, že populácia hrochov, ktoré si dal kedysi Escobar priviezť do Kolumbie, sa pohybuje na úrovni asi 100 kusov. Sčítanie z apríla 2023 ale ukázalo, že v Kolumbii žije 181 až 215 týchto mohutných cicavcov.

Ide o potomkov iba štyroch dospelých jedincov, ktoré sa do Južnej Ameriky dostali v roku 1991 z Afriky. Narkobarón ich dal umiestniť do svojej súkromnej zoo na statku Hacienda Nápoles. Väčšinu ostatných zvierat ako žirafy či zebry po Escobarovej smrti previezli do rôznych zoologických záhrad, s tromi hrošími samicami a jedným samcom si ale úrady nevedeli dať rady. Kým debatovali o tom, ako ich transportovať, hrochy utiekli a odvtedy žijú v rieke Magdalena a rýchlo sa množia.

Turisti i niektorí miestni si hrochy obľúbili, no tento invazívny druh spôsobuje mnohé problémy. Hroch je totiž doslova ekosystémovým inžinierom a dokáže radikálne meniť prostredie okolo seba. Zožerie veľké množstvo vegetácie a rieku Magdalena plnia kvantá exkrementov. Výkaly sú síce hnojivom a slúžia ako potrava pre vodné živočíchy, keď ich je však priveľa, majú skôr toxický účinok.

Hroch je tiež mimoriadne nebezpečný. V Afrike ide o najsmrtiacejšieho cicavca, ročne zabije okolo 500 ľudí. Je teritoriálny, agresívny a mimoriadne rýchly na súši i vo vode. O sile ani nehovoriac, prekonáva ho jedine slon. V Kolumbii zatiaľ od roku 2019 došlo k dvom útokom na člny, žiaden ale neskončil tragicky.

Kolumbijská vláda si s problémom nevie rady. Nápad s antikoncepciou pre samice či sterilizovaním samcov je drahý a o jeho účinku sa pochybuje. Hrochom v Kolumbii sa teda zatiaľ mimoriadne darí a zdá sa, že ich populácia naďalej porastie.