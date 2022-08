Písal sa 3. september 1878, keď sa loď Princess Alice vo večerných hodinách plavila proti prúdu Temže. Vracala sa do Londýna z prímorského mesta Sheerness, keď sa zrazila s uhoľnou loďou Bywell Castle. Tá bola podstatne mohutnejšia, narazila Princess Alice do pravoboku a následkom toho sa plavidlo rozlomilo na dve časti. Loď šla ku dnu v priebehu štyroch minút.

Mnohí pasažieri na nešťastnom plavidle nevedeli plávať a ženy v dlhých ťažkých šatách boli prakticky odsúdené na smrť. Posádka Bywell Castle sa snažila zachrániť, koho mohla. Hádzala z paluby laná a hocičo, čo plávalo na hladine a mohlo pomôcť ľuďom udržať sa na hladine. Takto sa zachránilo asi 60 osôb. Záchrannú akciu promptne spustili aj ľudia z oboch brehov Temže a katastrofu dovedna prežilo približne 130 ľudí. Viacero z nich ale neskôr zomrelo, pretože sa napilo vody.

K nešťastiu totiž došlo v mieste, kde sa do Temže vypúšťali londýnske splašky. Dvakrát denne putovalo do rieky asi 340-tisíc metrov kubických splaškov. 3. septembra 1878 došlo k vypúšťaniu len hodinu pred námornou nehodou. Z vody sa šíril zápach, z ktorého napínalo aj ostrieľaných námorníkov. Do rieky navyše vypúšťali odpad aj viaceré chemické továrne a plynáreň Beckton Gas Works.

Presný počet obetí sa nikdy nepodarilo vyčísliť, ale predpokladá sa, že zomrelo okolo 640 osôb. Keď z vody vyťahovali nafúknuté telá utopencov, pokrývala ich zapáchajúca olejovitá vrstva, ktorá sa dala len veľmi ťažko zmyť. Mŕtvoly sa navyše rozkladali rýchlejšie než obvykle a ich oblečenie toxická voda doslova odfarbila. 16 z preživších zomrelo do dvoch týždňov od nehody. Vyšetrovanie zistilo, že katastrofe boli na vine obe lode.

Po nehode sa sprísnili nielen pravidlá riečnej prepravy vo Veľkej Británii, ale mesto tiež pristúpilo k zmene vo vypúšťaní splaškov. Tie už neputovali do Temže, ale lode ich pravidelne vyvážali do Severného mora. Dialo sa tak až do decembra 1998.

Vrak Princess Alice sa podarilo z rieky vytiahnuť. Motor opravili a zvyšok vraku putoval do šrotu. Bywell Castle sa plavil ešte päť rokov. Potom sa potopil v Biskajskom zálive aj s celou 40-člennou posádkou.