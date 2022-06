Nelegálne skladovanie viac ako 100 ton tekutého chlóru

James Bobreski, technik procesnej kontroly v čističke odpadových vôd DC Water and Sewer Authority v Blue Plains, informoval v roku 1999 o obavách z chybných detektorov plynného chlóru a nezákonného skladovania viac ako 100 ton tekutého chlóru. Po tom, čo informoval manažérov a požiadal ich, aby vykonali požadované úpravy, dostal výpoveď. Úrady pôvodne tvrdili, že James Bobreski zveličil problematiku nebezpečenstva odpojených bezpečnostných alarmov v Blue Plains. Podľa neskoršieho vyšetrovania ministerstva práce bol však Bobreski informátorom, ktorý varoval mesto pred nebezpečenstvom úniku plynného chlóru. Súd dospel k záveru, že Bobreského prepustili neoprávnene, keď nadriadeným poskytol chránené informácie a verejne sa vyjadril k svojim obavám. Jeho odhalenia viedli k tomu, že DC Water and Sewer Authority museli odstrániť tekutý chlór a ministerstvo práce im navyše nariadilo, aby mužovi zaplatili 56-tisíc dolárov za spôsobené škody.

Deportácia Židov do vyhladzovacích táborov

Poľský odbojár Jan Karski bol jedným z prvých, ktorí poskytli západným Spojencom svedectvo a dôkazy o nacistických zločinoch vo varšavskom gete a o transportoch Židov do koncentračných táborov. Karski smeroval k úspešnej diplomatickej kariére, keď v septembri 1939 vypukla II. svetová vojna. Napriek tomu, že ho Nemci zatkli, podarilo sa mu ujsť a pripojil sa k poľskému hnutiu odporu. Informoval o krutých udalostiach, ktoré viedli k smrti desiatok tisíc Židov v dôsledku hladu a chorôb. Karski sa dostal až do Londýna, kde predložil správu poľskej exilovej vláde a najvyšším britským predstaviteľom. Poskytol dôkazy, že nacistické Nemecko vraždilo Židov v celej Európe. Karski odcestoval aj do Washingtonu, aby informácie doručil americkému prezidentovi Franklinovi D. Rooseveltovi. Prosil o osobitné úsilie o záchranu Židov, no predstavitelia spojencov zdôrazňovali, že vojenská porážka Nemecka musí byť na prvom mieste.

Národná bezpečnostná agentúra (NSA) a projekt ECHELON

Perry Fellwock, analytik spravodajskej služby NSA, odhalil v rozhovore pre časopis Ramparts tajnú taktiku monitorovania. Vypovedal, že NSA používala ECHELON, prísne tajný program, ktorý vás mohol špehovať počas celého vášho života. Projekt ECHELON je údajne prvý plne automatizovaný celosvetový systém hromadného sledovania. Využíval obrovské pozemné rádiové antény na zachytávanie satelitných signálov vrátane digitálnej komunikácie miliónov ľudí. Následne pomocou obsahovo citlivých slovníkov fráz a kľúčových slov prehľadával správy a hľadal relevantné informácie. Projekt ECHELON umožnil Spojenému kráľovstvu, USA, Kanade, Austrálii a Novému Zélandu odpočúvať nepriateľov, ale i spojencov v rámci svojich štátov aj mimo nich počas posledných päťdesiat rokov. Je zvláštne, že keď Fellwock odhalil svoje zistenia, NSA bola v tom čase takmer neznámou entitou a jednou z najtajnejších špionážnych organizácií v USA. Fellwock zároveň uviedol, že NSA má podstatne väčší rozpočet ako CIA, čo bolo nemysliteľné a málokto tomu veril. Pravdu mal však Fellwock.

Zneužívanie psychiatrie Sovietskym zväzom

Sovietsky zväz využíval poznatky psychiatrie na diskreditovanie politických disidentov pod vedením generálneho tajomníka Leonida Brežneva. Informátor, Vladimír Bukovskij, prepašoval v roku 1971 na západ 150-stranový spis demonštrujúci politické využívanie psychiatrie, ktorý odovzdal denníku The New York Times. Medzi materiálmi boli aj fotokópie súdnoznaleckých posudkov o renomovaných sovietskych disidentoch. Vladimír Bukovskij, ktorý zomrel vo veku 76 rokov, bol aktivista za ľudské práva a bol významnou osobnosťou sovietskeho disidentského hnutia od konca 50. do polovice 70. rokov 20. storočia. Vláda ZSSR ho držala vo väzeniach, pracovných táboroch a psychiatrických klinikách 12 rokov. Jeho úhlavným nepriateľom bola KGB.

Kanadský úradník navštívil Strip Club, keď mal pri sebe dokumenty NATO

Duncan Edmonds, kanadský štátny úradník, informoval svojho nadriadeného, ​​že minister obrany Robert Coates navštívil západonemecký striptízový klub, keď mal služobné povinnosti. Nielen to, ale mal pri sebe aj dokumenty NATO, čo predstavovalo bezpečnostnú hrozbu. Coates v dôsledku toho musel odstúpiť z funkcie začiatkom roku 1985. Kanadský premiér Brian Mulroney spočiatku zúril, že Edmonds pôsobil ako informátor, prepustil ho a vyhlásil za personu non grata. Incident, ku ktorému došlo relatívne skoro po nástupe Mulroneyho administratívy, spustil v nasledujúcich rokoch lavínu škandálov.

Program jadrových zbraní v Izraeli

Mordechai Vanunu, známy aj ako John Crossman, je bývalý izraelský jadrový technik a mierový aktivista, ktorý odhalil podrobnosti o izraelskom programe jadrových zbraní britskej tlači v roku 1986. Išlo o informácie o tajnom vývoji jadrových zbraní v krajine, ktorá zámerne udržiavala „jadrovú nejednoznačnosť“, pričom nepripúšťala ani nepopierala, že má jadrové zbrane. Vanunu sa tajne vkradol do kancelárií v Negevskom jadrovom výskumnom centre, kde získal dôkaz v podobe 57 fotografií o výrobe jadrových zbraní. V dôsledku jeho činov ho izraelská spravodajská služba vylákala do Talianska, kde ho zdrogovali, uniesli a znovu vydali do Izraela, kde ho odsúdili v súdnom procese za zatvorenými dverami. Muža uväznili na 18 rokov, z toho viac ako 11 rokov strávil v samoväzbe. Krajina naňho po prepustení uvalila sankcie vrátane zákazu opustiť Izrael a hovoriť s cudzincami. Svetové spoločenstvo označilo Vanunu za informátora a štát Izrael za zradcu. V roku 1987 dostal ocenenie Right Livelihood Award za „odvahu a sebaobetovanie pri odhaľovaní rozsahu vývoja jadrových zbraní v Izraeli“.