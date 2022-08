Zvieracie hliadky

Viete si predstaviť, že by ste číhali na to, že niekto zarazí mačku alebo líšku, aby ste sa mohli najesť? Ak nie, tak ste ešte nezažili naozajstný hlad. Počas Veľkej hospodárskej krízy bola o výživné jedlo núdza, preto existovali tzv. „zvieracie hliadky“, ktoré sledovali, či niekto nezrazil na ceste zviera. V tom čase naozaj nič nevyšlo nazmar. Králik, vačica, veverička, medvedík čistotný, jeleň, medveď, los, či bažanty boli hotovou delikatesou. Pokiaľ bolo mäso čerstvé, ľudí nezaujímalo, odkiaľ pochádza. Dodnes si mnohí myslia, že nespracovať zrazené zviera na konzumáciu je hriech.

Kávová polievka

Amišovia, príslušníci nábožensko-etnickej skupiny v USA, odmietajú mnohé výdobytky moderného sveta a sú známi svojimi jednoduchými jedlami. Počas hospodárskej krízy ich typickým raňajkovým jedlom bola kávová polievka. Pripravovali ju tak, že na dno misky vložili kúsky suchého alebo tvrdého chleba, ktorý zaliali uvarenou kávou, pridali kocku cukru, trošku mlieka a počkali, kým sa zo zmesi stala kaša. Kávovú polievku jedli teplú a tešili sa, že dodali telu množstvo uhľohydrátov a energie potrebnej pre náročný pracovný deň.

Octový koláč

Vinegar Pie, tiež známy ako koláč zúfalstva, bol štandardnou pochúťkou počas Veľkej hospodárskej krízy. Stačili na neho základné ingrediencie: vajcia, cukor, múka a jablčný ocot namiesto citróna, ktorý bol v tom čase pre mnohé domácnosti príliš drahý. Aj keď názov koláča nie je dvakrát lákavý, v skutočnosti je celkom chutný. Má pudingovú textúru a sladko-pikantnú chuť. A keďže nevyžadoval žiadne špeciálne ingrediencie, medzi ľuďmi bol veľmi obľúbený.

Púpavový šalát

Hovorí sa, že v živote nie je nič zadarmo, ale niekedy, s trochou vynaliezavosti, áno. Američania si počas hospodárskej krízy vzali príklad z Francúzov a vrhli sa na konzumáciu čerstvej zelene. Jednou zo skorých jarných burín, ktoré krášlia trávniky žltými kvetmi, je púpava a práve tá sa stala ich lahôdkou na tanieri. Dnes už veľa ľudí nevie, že ak listy púpavy natrháte, kým sú ešte mladé a jemné, môžete si z nich pripraviť skvelý šalát. Američania k nemu ešte pridali vajíčko natvrdo a kúsok slaniny, teda, ak ich mali. Na ochutenie použili ocot, soľ a korenie.

Korytnačia polievka

Dnes ho považujeme za absolútnu delikatesu a za platíme za neho desiatky eur, no počas Veľkej hospodárskej krízy to bolo jedlo chudobných. Ide o korytnačiu polievku. Napriek tomu, že odchyt korytnačiek nebol jednoduchý, pretože vám mohli odhryznúť prst, Američania sa nenechali odradiť. Korytnačia polievka bol v podstate zeleninový guláš s korytnačím mäsom namiesto drahého hovädzieho alebo kuracieho mäsa. Na prípravu polievky sa korytnačie mäso dusí vo vodnom kúpeli so zelerom, cibuľou a mrkvou. Po uvarení korytnačku s pancierom vybrali z hrnca a mäso oddelili.

Cibuľa s arašidovým maslom

Mnoho rodín malo šťastie a mohlo si dopestovať niektoré plodiny v záhrade. Medzi najrozšírenejšie patrila cibuľa, pretože rýchlo rastie a ľahko ju uskladníte počas zimných mesiacov. Keďže arašidové maslo bolo vždy lacné, vznikol nápad skombinovať ho s cibuľou. Stačilo vydlabať stred cibule, zmiešať arašidové maslo so strúhankou zo starého chleba a zmesou naplniť cibule. Po hodinovom pečení v rúre bola cibuľa chutná a sladká, zatiaľ čo strúhanka v arašidovom masle zostala chrumkavá. Jedlo sa podávalo ako večera, dezert, ale aj raňajky.

Popcorn s mliekom

Popcorn patril aj počas hospodárskej krízy k cenovo dostupným potravinám. Niektorí ľudia si ho poliali rozpusteným maslom, zaliali mliekom a jedli ako hlavné jedlo na obed alebo večeru. Niektorí si na vzniknutú kašu nasypali aj cukor. Pôsobí to trochu ako akýsi predvoj dnešných sladkých cereálií...