​Mnohí vedci sa podľa časopisu Život zhodli, že už raní ľudia používali mokrý popol na čistenie mastných mäsiarskych nástrojov. Keď sa popol spojil so zvieracou mastnotou, vytvoril jednoduché, nečisté mydlo.

Čierne mydlo Na základe palmového oleja, bambuckého masla, kakaového masla zmiešaného s popolom palmových a banánových listov, kakaových jadier existuje množstvo receptov. Rastlinná hmota sa najprv suší na slnku a potom sa spáli na popol. Neskôr sa pridá voda a rôzne oleje a tuky. Prvými producentmi tohto mydla boli Jorubovia, pôvodom z okolia dnešnej Nigérie.

Na kožné choroby aj na umývanie

Podľa chemického archeológa Martina Levyho sa prvé zdokumentované použitie mydla našlo na klinopisnej tabuľke z obdobia Mezopotámie a týkalo sa prania a farbenia vlny. Tkáč musel na správne zafarbenie vlny najprv odstrániť lanolínové tuky z textílií, čo bolo oveľa jednoduchšie s mydlom. To vytvorili spojením popola a tuku, čím vzniklo zmydelnenie, tvrdí Hugh W. Salzberg, americký autor knihy Od jaskynného človeka k chemikovi: okolnosti a úspechy.

Podľa Salzbergovej teórie mohlo byť prvé mydlo jednoducho vedro popolavej mastnej vody. Pochopiteľne, ľudia nemali záujem umývať sa vodou s popolom. Takéto mydlo využívali na odstránenie mastných škvŕn z oblečenia alebo riadu. A až do stredoveku výrobcovia mydla máčali vrecia popola do vody ako čajové vrecúška. Ebersov papyrus, lekársky zvitok zo starovekého Egypta z roku 1550 pred naším letopočtom obsahujúci bylinné lekárske poznatky, opisoval kombinovanie živočíšnych a rastlinných olejov s alkalickými soľami. Vzniknutý mydlový materiál odporúčal na liečenie kožných chorôb, ako aj na umývanie.

Dokumenty o mydle

Pompejský akademik 1. storočia Gaius Plínius Secundus v diele Historia naturalis (Prírodoveda) z roku 77 nášho letopočtu používa galské slovo saipo, od ktorého je zrejme odvodený názov mydla. S malými obmenami ho mnohé jazyky používajú dodnes. V angličtineje to soap, vo francúzštine savon, v nemčine seife, portugalčine sabão, rumunčine săpun, španielčine jabón. Mydlo bolo podľa starorímskej legendy pomenované podľa stratenej talianskej hory Saipo, kde sa obetúvala zver. Dážď zmyl zmes živočíšneho oleja a popola zo spáleného dreva do hliny pozdĺž Tiberu. Ženy pri praní zistili, že táto „obohatená“ hlina zanechala ich šaty čistejšie, a to bez veľkej námahy. Aj telo si čistili kusmi hliny, piesku, popola, potom sa namastili olejom a zoškrabali túto zmes kovovým nástrojom – strigilom.

Plínius vo svojom encyklopedickom diele v knihe 28, kapitole 51 píše: „Existuje aj mydlo (sapo), vynález Galov na lesk vlasov. Vyrába sa z loja a popola, najlepšie z popola z bukového dreva a kozieho tuku, a existuje v dvoch formách, pevnej a tekutej.“ Grécky lekár Galénos z Pergamu v roku 164 nášho letopočtu upozornil na čistiacu schopnosť mydla a mydlárstvo sa stalo remeslom.

