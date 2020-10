44-ročný samouk z Portugalska už stihol na Instagrame zozbierať vyše 770-tisíc fanúšikov. To vôbec nie je málo vzhľadom na to, že nie je modelkou, ktorá by odhaľovala svoje telo a pútala tak pozornosť. Sergio vie zaujať niečím celkom iným: svojimi sprejerskými kreáciami.

Sergio dokonale ovláda hru s perspektívou a vie ju využiť vo vlastný prospech tak, aby v divákovi vyvolal pocit, že má pred očami celkom iný objekt, než sa tam v skutočnosti nachádza. Z betónového bloku je schopný vytvoriť karavan, auto i vlak. Ak neveríte, zamierte do našej galérie.