Preteky sponzorovali noviny New York Times a francúzsky denník Le Matin. Zúčastnilo sa ich šesť vozidiel zo štyroch krajín: tri z Francúzska a po jednom z USA, Nemecka a Talianska. Trasa viedla cez Kanadu na Aljašku a potom cez Beringov prieliv (o ktorom súťažiaci dúfali, že bude zamrznutý) a Sibír až do Paríža.

Samotný štart pretekov bol úsmevný. Autá mali vyraziť o jedenástej dopoludnia, ale starosta George McClellan, ktorý mal vystreliť zo štartovacej pištole, meškal. Jeho úlohy sa tak zhostil jeden z divákov.

Vozidlá vyrazili. Jedno z francúzskych áut skončilo už po 150 kilometroch kvôli rozsypanému diferenciálu. Zvyšné autá neraz išli v kolóne a razili si cestu hlbokým snehom. Posádky uzatvárali dočasné spojenectvá a rovnako rýchlo, ako zväzky vznikali, aj zanikali. Medzitým miestni pomáhali americkej posádke a tie zvyšné museli za asistenciu platiť.

Zrejme aj preto si Američania vybudovali slušný náskok. Dokonca zobrali na palubu odídenca z jedného z francúzskych vozidiel, ktorého spolujazdci vyhodili z auta, keď vyzval kolegu na súboj.

Po 41 dňoch americké vozidlo s názvom Thomas Flyer dorazilo do San Francisca. Išlo o vôbec prvé auto, ktoré sa dostalo z východného pobrežia USA na západné. Odtiaľ ho loďou odviezli do Seattlu a následne na Aljašku. Tu Američania rýchlo zistili, že terén je pre autá neprekonateľnou prekážkou a informovali organizátorov súťaže. Plán s prekonaním Beringovho prieplavu bol zrušený a organizátori povedali Američanom, nech sa vrátia späť do Seattlu a prekonajú Tichý oceán loďou.

To umožnilo zvyšným trom posádkam (ďalšie francúzske auto medzitým zo súťaže vypadlo) zmazať náskok Američanov. Kým sa Američania vrátili do Seattlu, ostatní už mali pred nimi niekoľkotýždňový náskok. Organizátori to však zohľadnili a dali Američanom 15 dní k dobru. To znamenalo, že ak by Thomas Flyer dorazil do cieľa do 15 dní od momentu, keď pretrhne cieľovú pásku prvé vozidlo, Američania by vyhrali. Nemcov naopak penalizovali 15-dňovou pokutou, lebo nechali svoje auto prepraviť vlakom stovky kilometrov.

Američania dobehli ostatných vo Vladivostoku a preteky sa rozbehli s novou vervou. Nemci boli vo vedení, za nimi sa ponáhľali Američania a Taliani boli na treťom mieste. Aj posledné francúzske auto už z pretekov vypadlo.

26. júla 1908 napokon Nemci dorazili do Paríža, ale dočkali sa chladného privítania. Navyše mali Američania vďaka penalizácii Nemcov ešte mesiac, aby vyhrali. Toľko času však vôbec nepotrebovali, stačili im štyri dni. Dočkali sa obrovských ovácií a na Talianov sa prakticky zabudlo. Do Paríža prišli až v septembri.

Fotografie z týchto nezabudnuteľných pretekov nájdete v našej galérii.