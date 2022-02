Na základnej škole ste určite prišli do styku s herbárom. Žiaci si ho dokonca aj vyrábajú, stačí stlačiť medzi dva listy papiera list či kvet. Ale čo tak trojrozmerné modely? Kým nebol vynájdený plast a sklolaminát, mali botanici k dispozícii len vosk a papier. S týmito materiálmi dokázali pracovať aj priemerne zruční umelci a tvarovať trojrozmerné modely. Skutoční majstri ale používali sklo.

Takýmto majstrom bol v 19. storočí aj drážďanský sklár českého pôvodu menom Leopold Blaschka. V roku 1850 mu zomrela manželka na choleru, o dva roky neskôr zomrel aj jeho otec. Zdrvený Blaschka sa rozhodol opustiť Drážďany a odísť na dovolenku do USA. Pri spiatočnej ceste kotvila jeho loď dva týždne na Azorách. Blaschka si krátil čas zbieraním a kreslením rôznych morských bezstavovcov, ktoré more vrhlo na pláž. Fascinovali ho.

Po návrate do Európy pokračoval vo vedení rodinného podniku, ktorý sa zaoberal výrobou sklených šperkov. Vo voľnom čase však vyrábal aj modely morských bezstavovcov. Jeho majstrovská práca po čase zaujala aj nadšeného rastlinára z vyšších kruhov: šľachtica Kamila Rohana. Ten požiadal Blaschku, aby vyrobil sto modelov orchideí a ďalších exotických rastlín, ktoré potom Rohan vystavoval vo svojom pražskom paláci.

Modely zaujali aj profesora Ludwiga Reichenbacha, riaditeľa Prírodovedného múzea v Drážďanoch. Ten pre zmenu požiadal majstra sklára, aby vyrábal modely morských tvorov, ktoré sa iným spôsobom nedali dobre zakonzervovať. Profesorovi sa dokonca podarilo presvedčiť Blaschka, aby skončil s výrobou šperkov a venoval sa naplno výrobe modelov zvierat a rastlín.

Blaschka slávil obrovský úspech, a to najmä vďaka načasovaniu. V Anglicku totiž začali zažívať boom akvária, a to najmä vďaka dostupnosti veľkých a pevných sklených tabúľ. Blaschkove modely umožnili vyrábať falošné akváriá, ktoré si nevyžadovali prakticky žiadnu údržbu. Múzeá z celého sveta objednávali tisíce modelov, kurátori mali zrazu možnosť vystavovať morské bezstavovce v ich prirodzenej podobe a farbe. Keď ich totiž umiestňovali do nádob s alkoholom či formaldehydom, exempláre rýchlo strácali farbu a tvar, takže sa z nich stávala neforemná želatínová masa.

V roku 1886 začal Leopold, ktorému v tom čase už pomáhal syn Rudolf, pracovať pre Harvardove botanické múzeum v USA. V nasledujúcich desaťročiach vyrobili viac než štyritisíc modelov z asi 780 druhov rastlín. Ide o jednu z najcennejších zbierok v depozitári múzea a fotografie týchto neuveriteľných modelov si môžete pozrieť v našej galérii.