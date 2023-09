Ak by mal človek vymenovať päť symbolov New Yorku, Brooklynský most by určite nevynechal. Tento visutý most dokončili ešte v roku 1883 a od tých čias sa objavil v nespočetnom množstve filmov, vďaka ktorým sa stal okrem iného aj kultúrnou ikonou. Snáď neexistuje film o New Yorku, v ktorom by sa Brooklynský most aspoň nemihol.

Most sa klenie takmer 38 metrov na hladinou prielivu East River a meria 486 metrov. Slúži autám, chodcom i cyklistom, ešte v polovici 20. storočia po ňom ale premávali aj vlaky a električky. V čase dokončenia bol najdlhším visutým mostom sveta.

