Belgické Bruggy sú čarovné v akomkoľvek ročnom období. Vianočné trhy im ale dodávajú zvláštnu atmosféru. Konajú sa od 25. novembra do 8. januára a ak chcete stráviť Vianoce s rodinou a potom niekam vypadnúť, sú pre vás priam ideálne.

Nečakajte však žiadne grandiózne trhy ako v neďalekom Bruseli. Tie v Bruggách sú komornejšie, no o to zaujímavejšie, najmä v spojení so špecifickou miestnou architektúrou. Verte, že sa vám odtiaľto bude odchádzať naozaj ťažko.

Ďalšie z európskych miest, ktoré majú tie najkrajšie vianočné trhy, uvidíte v našej galérii.