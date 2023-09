Medvede grizlly sa síce častejšie spájajú s Aljaškou či Britskou Kolumbiou, no dajú sa vidieť aj v Yukone. Na úpätí hory Bear Cave Mountain tu každoročne dochádza k prírodnému divadlu, ktoré nemá vo svete obdoby.

Vždy na jeseň prídu desiatky medveďov do rieky, ktorej vody zohrieva geotermálna energia. Mimoriadne dobre sa tu darí vajíčkam lososov a tak ich sem ryby prichádzajú klásť. No a šelmy čakajú. Majú tu doslova bufet, to ale nie je všetko. Koncom septembra je tu už poriadna zima a keď zvieratá vyliezajú z rieky, stávajú sa z nich doslova ľadové medvede. Ide o úchvatný pohľad, kto však chce, aby sa mu naskytol, musí si vopred rezervovať miesto. Niekedy aj tri roky vopred.

