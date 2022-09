Ak môže mať nejaká ulica prívlastok „legendárna“, potom je to určite Champs-Élysées v Paríži. Odhaduje sa, že ju denne navštívi 300-tisíc ľudí, ale aj tak je čo do fotogenickosti priam dokonalá. Meria dva kilometre, lemujú ju nádherné stromoradia, no to nie je všetko.

Champs-Élysées totiž spája dve z hlavných parížskych atrakcií: Víťazný oblúk a Námestie svornosti. Ulica, ktorej miestni hovoria skrátene Les Champs, je takisto sídlom niektorých z najexkluzívnejších obchodov v meste a nájdete tu tiež legendárnu cukráreň Ladurée.

