Gardský most, známy aj ako Pont du Gard, je starobylý rímsky akvadukt. Tento monumentálny kamenný most postavili v 1. storočí vo Francúzsku a slúžil na prepravu vody do mesta Nîmes. Jeho konštrukcia s tromi úrovňami oblúkov je majstrovským dielom rímskej architektúry.

Gardský most sa považuje za jedno z najväčších a najzachovalejších inžinierskych diel z čias antického Ríma. Má dĺžku asi 275 metrov a výšku 49 metrov. V súčasnosti slúži ako turistická atrakcia a historický pamiatkový komplex. V roku 1985 ho zapísali na zoznam svetového dedičstva UNESCO a je jedným z najznámejších symbolov rímskeho dedičstva vo Francúzsku.

