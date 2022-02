Náročný terén bol veľkou, ale nie neprekonateľnou prekážkou. Vo vysokých cédrových a borovicových lesoch sa totiž skrývali peniaze a podnikavci videli namiesto stromov bohatstvo. A zatiaľ čo na chladnejšom východe provincie sa dali kmene prepravovať pomerne jednoducho kĺzaním po zamrznutých cestách, na západe bola logistika zložitejšia.



Ku koľajam ťahali mohutné kmene traktory, nákladiaky, kone i voly. Budovali sa dômyselné drevené sklzy, spílené stromy sa spúšťali dolu prúdom riek. V drevárskom priemysle sa točili stovky tisíc dolárov a v roku 1930 pochádzala polovica ročnej kanadskej produkcie dreva práve z Britskej Kolumbie.

Po vypuknutí druhej svetovej vojny sa však obchod s drevom zmenil. Predtým export mieril najmä do Veľkej Británie, ale tá musela presmerovať tok peňazí do vojnovej mašinérie. No a tá drevo nepotrebovala. Našťastie pre priemyselníkov tu boli americké celulózové korporácie, ktoré zažívali boom.



Drevorubači pracovali od svitu do mrku šesť dní v týždni. Bývali v malých chatrčiach uprostred divočiny, ktoré sa hemžili plošticami. Na kvalite života nepridával ani zápach. Išlo o mix dymu, potu a sušiaceho sa oblečenia. Alkohol bol na väčšine miest zakázaný, práca bola už tak dosť nebezpečná.

Na druhej strane mali drevorubači k dispozícii kvalitné jedlo. A mali ho dostatok. Zatiaľ čo dnes potrebuje priemerný chlap asi dvetisíc kalórií denne, drevorubač v Britskej Kolumbii potreboval sedemtisíc kalórií. Drinu, ktorú zažívali približne do polovice 20. storočia uvidíte v našej galérii.