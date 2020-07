Všetky deti rady kreslia, ale povedzme si pravdu: s máloktorého vyrastie nový Picasso či Rembrandt. Hodiny výtvarnej výchovy v škole sú len spestrením a kresliť či maľovať dieťa nenaučia. Jednoducho povedané, ak chlapec či dievča nemá talent, len ťažko z neho bude umelec.

To však neznamená, že by deti nemali kresliť. Rozvíjajú tým svoju predstavivosť i jemnú motoriku, zabavia sa, ich dielka vedia dospelým vyčariť úsmevy na tvárach a navyše sú aj zdrojom inšpirácie. Ako by v skutočnom živote vyzerali zvieratá z detských kresieb zistíte v našej galérii.