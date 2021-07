Prečo by si niekto položil pohár s nápojom na kapotu? Nuž, pomerne často sa stáva, že sa vodič zastaví napríklad na čerpacej stanici a odnesie si odtiaľ kávu, ktorú si chce vypiť pri aute. Položí pohár na strechu, potom sa zamotá do myšlienok, nastúpi do vozidla, naštartuje a odíde. Aj s kávou na streche.

Keby si pohár položil na kapotu, mohol by podobnej nepríjemnosti hravo predísť, pretože po naštartovaní by nápoj videl. Áno, zdá sa to ako malichernosť, ale ide o šikovný trik, ktorý človeku zjednoduší život. Ďalšie podobné vychytávky uvidíte v našej galérii.