Existuje viac variácií rozmiestnenia šachových figúrok na šachovnici než je atómov vo vesmíre. Možno to na prvé počutie znie veľmi nepravdepodobne, ale je to naozaj tak. Odhaduje sa, že vo vesmíre je od 1078 do 1082 atómov.

No a potom je tu takzvané Shannonovo číslo pomenované po brilantnom americkom matematikovi Claudovi Shannonovi. Podľa neho existuje až 10120 možných šachových partií, a to ide ešte o konzervatívny spodný odhad.

