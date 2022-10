18. júna 1815 viedol Henry Paget, 2. gróf z Uxbridge a veterán mnohých vojenských ťažení, do boja pri Waterloo 13-tisíc jazdcov a 44 batérií jazdného delostrelectva. V istom momente bitky viedol dvetisíc britských ťažkých jazdcov proti francúzskym kolónam grófa d´Erlona. Uspel, no už sa mu nepodarilo svoje jednotky znovu zhromaždiť a pri prenasledovaní pechoty sa časť z nich stala obeťami francúzskeho protiútoku.

Uxbridge strávil zvyšok bitky pri Waterloo vedením ďalších jazdných útokov a celkovo vymenil osem či deväť koní, pretože tie predchádzajúce pod ním padli.

Keď sa bitka blížila ku koncu a francúzske delá takmer stíchli, vojvoda z Wellingtonu vytiahol svoj ďalekohľad a kontroloval bojisko. Vtom sa okolo neho prehnala kartáčová strela z francúzskeho dela a trafila Uxbridga pod pravé koleno. Gróf vraj povedal: „Preboha, pane, prišiel som o nohu!“ A Wellington mu mal odpovedať: „Preboha, pane, naozaj!“

Uxbridga odniesli z bojiska do budovy jeho veliteľstva v dedine Waterloo. Lekár mu prezrel nohu a vyhlásil, že koleno a kosti sú po zásahu na šrot. Grófovi oznámil, že musí amputovať. Šľachtic to prijal bez mihnutia oka. Usadili ho do dreveného kresla a celý zákrok vraj prečkal nielen bez anestetík, ale aj bez slov. Len v jednej chvíli vyhlásil, že sa mu čepeľ zdá trochu tupá. Údajne tiež povedal: „Držal som sa pekne dlho. 47 rokov som bol fešák a nie je fér, aby som ešte dlhšie držal mladíkov v šachu v hre o dámsku priazeň.“

Neskôr v ten večer prišiel za Uxbridgom jeden z jeho najvernejších jazdeckých dôstojníkov Hussey Vivian. Povedal mu, že spolu s niekoľkými priateľmi sa bavil o tom, či bolo nutné nohu naozaj odrezať. Gróf mu dovolil končatinu vziať a prezrieť, chcel vedieť Vivianov názor. Dôstojník ju teda vzal a preskúmal. Ako uviedol, noha bola nepoužiteľná, kartáč roztrhal kosti na franforce. „Šiel som za grófom a povedal mu, že podľa môjho názoru je mu lepšie bez takej nohy než s ňou,“ uviedol vo svojich pamätiach.

Majiteľ budovy, kde mal Uxbridge veliteľstvo, grófa požiadal, aby mohol nohu pochovať na svojom statku. Keď dostal povolenie, umiestnil končatinu do malej truhly a zakopal ju pod vŕbu. Dokonca pre ňu dal vytesať aj malý náhrobok.

Prekvapením bolo, keď Uxbridgova noha začala priťahovať pomerne veľkú pozornosť. Prišili sa na ňu pozrieť pruský kráľ aj princ Oranžský a majiteľovi budovy sa táto pozornosť zapáčila. Rozhodol sa z nej urobiť priam makabróznu turistickú atrakciu. Platiacich turistov vodil z miestnosti, kde gróf oddychoval, do tej, kde bolo zakrvavené kreslo, a napokon do záhrady pod vŕbu.

Strata nohy Uxbridga po profesionálnej stránke nijak neobmedzovala a dosiahol veľké úspechy. V Londýne si nechal u špecialistu vyrobiť protézu s kolenným, členkový i prstovým kĺbom. Zomrel vo veku 86 rokov v roku 1854, 39 rokov po bitke pri Waterloo.

V roku 1878 Uxbridgov syn navštívil chalupu, kde bola pochovaná noha jeho otca. Ako však zistil, ktosi ju vykopal a vystavovali sa už len jej kosti. Belgický veľvyslanec v Londýne požadoval od pozostalých majiteľa chalupy, aby nohu vrátili Uxbridgeovej rodine, no oni odmietli. Stále im prinášala nemalé zisky. Ponúkli ju však Uxbridgeovcom na predaj. Tým ich však len rozzúrili.

Belgický minister spravodlivosti následne nariadil, aby kosti znovu pochovali, no podarilo sa ich ukryť. Až v roku 1934, keď zomrel posledný mužský potomok majiteľa chalupy, našla jeho vdova kosti v pracovni. Nechcela ďalší škandál, a tak ich hodila do pece. K Uxbridgovým ostatkom, ktoré ležia v Lichfieldskej katedrále, sa teda nepridali.