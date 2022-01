Ekologické potrubia

Európske krajiny vrátane Holandska, Švajčiarska, Nemecka a Francúzska už desaťročia pracujú na znižovaní úmrtí zvierat na cestách. V Holandsku priechody pre divú zver nazývajú ekodukty a v krajine je ich približne 600, pričom plánujú postaviť ďalšie. Nachádzajú sa na chránených územiach, kde nemožno ťažiť ani loviť. Aj ďalšie krajiny hľadajú inovatívne spôsoby vytvárania a budovania týchto štruktúr. Existujú rôzne dizajnérske súťaže, ako napríklad Yangjaegogae Eco-bridge Design Competition v Soule v Južnej Kórei. Víťazný návrh napodobňuje zvažujúce sa hory, ktoré umožňujú zvieratám bezpečne prejsť cez veľmi rušnú osemprúdovú diaľnicu.

Nie je to nový vynález

Francúzi už v 17. storočí používali zväzky konárov na vytváranie rebríkov pre ryby, ktoré fungovali ako schodíky v strmej vode. Pomáhali rybám prekonať prekážky, aby sa dostali, kam potrebovali. Rybie rebríky sú zo skál, dreva alebo guľatiny a uľahčujú rybám migráciu proti prúdu, hľadanie potravy aj partnerov. Túto šikovnú metódu vymyslel Richard McFarland, kanadský majiteľ drevárskej továrne, aby pomohol rybám vyhnúť sa jeho priehrade. Svoju štruktúru rybej dráhy si nechal patentovať v roku 1837. Používanie takýchto rybích rebríkov je dnes úplne bežné, najmä v rozbúrených vodách, kde ryby ťažko plávajú proti prúdu.

Od myší po medvede

V Kanade je v súčasnosti národný park Banff miestom 44 priechodov pre divú zver. Obsahuje šesť nadchodov a 38 podchodov. Umožňujú divokým zvieratám prekonať Trans-Canada Highway, po ktorej prejde takmer 18-tisíc áut denne. V súčasnosti most využíva množstvo rôznych druhov vrátane jeleňov, rysov, kojotov, vlkov, rosomákov a medveďov. Monitorovanie kamerami ukázalo, že rôzne druhy zvierat majú rôzne preferencie. Medvede grizzly, jelene a losy uprednostňujú nadjazdy pod holým nebom, zatiaľ čo pumy radšej ostanú v tmavých tieňoch, ktoré im poskytujú steny podchodov. Čierne a hnedé medvede si vyberajú v závislosti od toho, koho alebo čo stretnú počas svojich potuliek. Mnohé z malých priepustov sú užitočné pre myši, hraboše a iné malé zvieratká, ktoré v parku žijú.

Vianočné kraby

Vianočný ostrov sa nachádza v Indickom oceáne a je domovom približne 45 miliónov červených krabov. Ostrov má rozlohu iba 135 kilometrov štvorcových a približne dvetisíc obyvateľov. Aby ľudia pomohli krabom počas obdobia rozmnožovania, postavili cez hlavnú cestu most, pomocou ktorého kraby bezpečne prejdú z lesa do oceánu. Krabí most sa stal turistickou atrakciou a navštevujú ho turisti z celého sveta, aby videli putovať kraby. Je celkom pekné pozorovať ako sa pestrofarebné kraby plazia po 16-metrovom moste. Okrem mosta pre krabov vybudovali i ďalšie podchody, ale most je na ich pozorovanie najatraktívnejší.

Žiadne „opičenie sa“

Opičie mosty v Kostarike vytvorili, aby odradili zvieratá od používania elektrických drôtov na presuny a ochránili ich pred náhodným zásahom elektrickým prúdom. Mosty pozostávajú z lán a umožňujú primátom bezpečne sa presúvať z miesta na miesto. Ale nevyužívajú ich len opice, ale aj leňochy, mravce a dokonca dikobrazy. Mnohé zo zvierat nimi putovali dokonca s mláďatami na chrbte.

Koaly pod mostom

V Austrálii úspešne použili mosty a tunely aj koaly, o ktorých si odborníci pôvodne mysleli, že to nedokážu. Darryl Jones, ekológ z Griffith University v Austrálii zistil, že do troch týždňov od ich výstavby v roku 2016 ich koaly začali využívať bez problémov. Priechody pre zvieratá v Austrálii často obsahujú zeleň, vďaka čomu si zvieratá prakticky neuvedomujú, že využívajú človekom vytvorenú štruktúru. Austrália je tiež domovom mosta pre divokú zver, ktorý pôvodne postavili na pomoc poletuškám. Okrem nich most používajú aj vtáky.