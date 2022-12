V 70. rokoch 20. storočia začalo americké mesto Filadelfia spaľovať odpad a popol následne vyvážalo na skládku v New Jersey. Tamojší predstavitelia však v roku 1984 zistili, že popol obsahuje vysokú koncentráciu arzénu, kadmia, olova, ortuti a ďalších toxínov, a tak sa rozhodli s ďalším skladovaním skoncovať.

Filadelfia mala zrazu problém. Nevedela nájsť žiadne mesto, ktoré by bolo ochotné toxický popol spaľovať, a nešlo o malé množstvá. Ročne sa tu vyprodukovalo 180-tisíc ton popola. Napokon prišli miestni úradníci s riešením poslať popol do iného štátu s voľnejšími pravidlami skladovania odpadu.

V roku 1986 si Filadelfia najala firmu Joseph Paolino and Sons a zaplatila jej šesť miliónov dolárov za odpratanie popola. Firma si ale najala ďalšiu spoločnosť Amalgamated Shipping Corp and Coastal Carrier Inc., ktorá vlastnila nákladnú loď menom Khian Sea. 31. augusta na jej palubu naložili vyše 14-tisíc ton odpadu a vyrazila smerom na Bahamy.

Ešte predtým, než tu stihla zakotviť, varovala skupina Greenpeace tamojšie úrady ohľadom toxicity nákladu na Khian Sea. Bahamská vláda zakázala lodi pristáť a tá sa následne 14 mesiacov plavila po Atlantiku v márnej snahe nájsť miesto, kde by sa mohla zbaviť nákladu. Firma sa zúfalo snažila nájsť odbytisko, aby dostala od Filadelfie zaplatené, no žiaden štát toxický náklad nechcel prijať. Loď odmietli Dominikánska republika, Honduras, Panama, Bermudy, Guinea Bissau i Holandské Antily. Návrat do mesta taktiež neprichádzal do úvahy.

V decembri 1987 sa napokon na Khian Sea usmialo šťastie. Firma nahovorila haitskej vláde, že náklad plavidla tvorí hnojivo, a dostala povolenie zbaviť sa odpadu neďaleko mesta Gonaives. Posádka už začala s vykládkou, keď do hry opäť vstúpila organizácia Greenpeace. Haitská vláda okamžite nariadila kapitánovi, aby popol naložil a odviezol ho preč. K tomu ale nedošlo. Štyritisíc ton popola ostalo na pláži a Khian Sea so zvyškom odplávala.

Postupne navštívila Senegal, Maroko, Juhosláviu, Srí Lanku a Singapur. Ani úplatky však nepomáhali. Loď dokonca dvakrát zmenila meno v snahe zakryť svoju skutočnú identitu, no márne. Na istý čas sa dokonca vrátila do Filadelfie v zúfalej snahe vyložiť popol v susednom okrese.

V novembri 1988 napokon dorazila do Singapuru, kde náklad za záhadných okolností zmizol. O niekoľko rokov neskôr kapitán lode priznal, že ho postupne v rozpore s medzinárodným právom vyhadzovali do Atlantického a Indického oceánu. Dvoch majiteľov lode potom odsúdili za krivú prísahu.

Zvyšky z kopy popola, ktorý ostal na Haiti, v roku 2002 odviezli na skládku vo Filadelfii.