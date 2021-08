Diablov bazén získal svoju jedovatozelenú farbu vďaka kombinácii sírovodíkových plynov a železitých solí. Odtieň a intenzita zafarbenia sa odvíja od toho, v akom uhle dopadajú na hladinu slnečné lúče, ale aj od toho, aká koncentrácia minerálov a chemických látok sa v danom momente v jazierku nachádza. Vždy je však pohľad naň dychberúci, človek naozaj nečaká, že v prírode narazí na vodu s takouto farbou. Dychberúci je však aj zápach, ktorý sa z Diablovho bazéna šíri. Opisujú ho ako smrad zhnitých vajec v kanalizácii.

Diablov bazén je jednou z najpopulárnejších atrakcií vo Wai-O-Tapu. Tento geotermálny park má rozlohu asi 28 kilometrov a správcovia sa oň príkladne starajú. Respektíve sa starajú o to, aby doň návštevníci príliš nezasahovali. Pre ich pohodlie napríklad nechali nad Diablovým bazénom vybudovať vyhliadkovú plošinu, aby turisti neschádzali k jazeru, ale kochali sa výhľadom i zápachom pekne zhora.

Určite vás zaujíma, či by sa v jazierku dalo zaplávať. Túto otázku často kladú aj turisti v geotermálnom parku a pravda je taká, že limetkovo sfarbená voda nie je na kúpanie práve najvhodnejšia. Má takú kyslosť, že by človeku po kúpeli zliezla koža, a to nie je práve zážitok, ktorý by ste si chceli vyskúšať.

Diablov bazén má rozmery asi 10 x 15 metrov a vznikla pred približne 230-tisíc rokmi počas masívnej sopečnej erupcie. Napĺňa ju vriaca voda z podzemia, v ktorej sa rozpúšťajú minerály a následne stúpa k zemskému povrchu. Podobné jazierka sa vyskytujú aj na iných miestach s vulkanickou činnosťou, sú však inak zafarbené, a to v dôsledku rôznosti minerálov v podložiach. Naraziť sa dá napríklad na tyrkysové či hnedé jazerá.