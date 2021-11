Neoclinus blanchardi

Ryba žije pri severovýchodnom pobreží Tichého oceánu. Väčšinu času trávi v norách alebo štruktúrach podobných trubici. Mnohé z morských tvorov sú teritoriálne a Neoclinus blanchardi nie je výnimkou. Samci si oveľa viac chránia svoje domovy, preto samice kladú vajcia do ich nory. Vyberú si podľa toho, ktorý zo samcov je dominantnejší. Samci otvoria ústa doširoka, pretože otvorené sú asi štyrikrát väčšie ako zvyčajne. A ten s menšími sa musí vzdať a odplávať. Hoci ryba má nezvyčajne široké ústa, nevyužíva ich na konzumáciu veľkej koristi. Živí sa planktónom, napríklad vajíčkami kalamárov. Keďže ryby žijú v norách, rybári ich ulovia iba zriedka. Skrývanie však pomáha obmedziť riziko ich vyhynutia.

„Hviezdna“ ryba – stargazer

Latinské meno ryby je Astroscopus gottatus. Žije na dne oceánu a je jednou z najzvláštnejších rýb. Má veľkú hlavu s plochým čelom a škvrnité ploché telo. Nosné dierky, oči, žiabrové štrbiny a väčšia časť úst sa nachádzajú na vrchu hlavy. Okrem zvláštneho vzhľadu ryba prekvapí tým, že dýcha aj cez nosné dierky, čo je nezvyčajné. Prsné plutvy využíva pri zahrabaní sa do piesku. Tieto morské tvory môžu rásť do dĺžky cca 50 centimetrov a vážiť až deväť kilogramov. Väčšinou sa živia malými rybami a kôrovcami. Stargazer sa schová na dne oceánu do piesku a trčia mu len oči a ústa, potom korisť nasaje pomocou veľkých úst. Ryby majú na hlave orgán, ktorý vytvára elektrický náboj až do 50 voltov. Vďaka tejto schopnosti zasiahnuť iné ryby elektrickým prúdom patrí k jednej z najsmrteľnejších rýb v oceáne. A tiež je jedovatá!

Dračia ryba

Dračie ryby žijú v hĺbke asi 1 500 metrov. Vyskytujú sa hlavne v severnom a západnom Atlantickom oceáne a Mexickom zálive. Patria medzi najstrašnejšie vyzerajúce ryby s dlhým štíhlym telom a ostrými tesákmi. Hoci čierna dračia ryba vyzerá zastrašujúco, dorastá dĺžky len asi 15 centimetrov a samce sú zvyčajne oveľa menšie ako samice. Pretože ryby žijú tak hlboko, o ich spôsobe párenia veľa nevieme. Aby morský tvor prežil, dokáže si vytvoriť vlastné svetlo chemickým procesom známym ako bioluminiscencia. Blikajúce svetlo využíva v tmavých vodách na prilákanie koristi alebo potenciálnych partnerov. Živí sa malými rybami a kôrovcami. Jeho žalúdok má čiernu „podšívku“, ktorá mu pomáha pri trávení maskovať korisť, pretože mnohé z jej potravy tiež praktizujú bioluminiscenciu.

Eurypharynx pelecanoides

Ďalší z neprirodzene vyzerajúcich morských tvorov žije najmä v tropických vodách. Známy je pre široké ústa, ktoré sú väčšie ako celé telo. V kľude ich má voľne sklopené, ale dokáže ich otvoriť dostatočne, aby prehltol celú korisť. Korisť potom uchováva v dolnej čeľusti, ktorá pripomína vak pelikána. Úhor má malé oči, ktoré dokážu rozpoznať iba stopy svetla, chvost má dlhý a na jeho konci má ružové svetlo. Telo úhora nie je primárne stavané na naháňanie koristi, preto využíva svetlo na prilákanie kôrovcov dostatočne blízko k obrovským ústam. Abnormálne vyzerajúci úhor môže narásť do dĺžky až 180 centimetrov.

Anoplogaster cornuta

Tieto ryby žijú v hĺbke viac ako päťtisíc metrov, hoci môžu migrovať v noci aj na povrch, aby chytili korisť. Anoplogaster cornuta má ústa plné dlhých špicatých zubov a je aktívnejší ako väčšina hlbokomorských tvorov, ktoré aktívne hľadajú svoju korisť. Ostré zuby pomáhajú zabezpečiť, aby sa obmedzený zdroj potravy v hlbokej časti oceánu ocitol v jeho ústach. Je to jeden z mála hlbokomorských druhov, ktoré nemajú orgán produkujúci svetlo. Z tohto dôvodu sa spoliehajú najmä na svoj čuch. Môžu dorásť do dĺžky 17 centimetrov.

Upírska chobotnica

Vampyroteuthis infernalis nie je podľa vedcov chobotnica ani kalmár. Toto morské stvorenie má osem ramien a dve tenké plutvy a jej názov pochádza z tmavej farby a kože, ktorá spája ramená. Tie sa podobajú na upírsky plášť. Tvory žijú v tmavých vodách hlboko v oceáne. Keď sa chobotnica vystraší, prevráti plášť naruby a vystaví kostnatú chrbticu, ktorá lemuje spodnú stranu ramien. Chobotnica sa živí rastlinami a zvyškami živočíchov. Je relatívne neškodná, pretože je závislá skôr od nájdenia potravy ako od agresívneho lovu. Na zachytenie potravy používa lepkavé bunky na chápadlách. Na rozdiel od väčšiny chobotníc alebo kalmárov, upírska chobotnica neprodukuje čierny atrament ale látku, ktorá obsahuje bioluminiscenčný materiál, ktorým dokáže zmiasť predátorov. Rovnako ako väčšina hlbokomorských tvorov dokáže produkovať svetlo na špičke každého z ramien, ale využíva ho zvyčajne na komunikáciu.