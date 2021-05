Sú všade

Ľudia si nosia ploštice domov z hotelov alebo z ubytovní, niekedy sa prenášajú aj v nábytku. Preto sa môžu objaviť aj v čistých bytoch, kde sa dbá na hygienu. Ploštica posteľná začína byť v posledných rokoch veľkým problémom nielen na Slovensku.

Podobná situácia panuje i v okolitých krajinách, v západnej Európe či v Spojených štátoch. Výskyt ploštíc na celom svete stúpol v porovnaní so začiatkom storočia dvanásťkrát a začínajú byť rezistentné proti niektorým druhom postreku. Často sa na ne sťažujú cestujúci na francúzskych železniciach, ale ploštice posteľné k nám prinášajú najmä anglickí a americkí turisti.

New York je nimi doslova zamorený, od roku 2001 vzrástol ich výskyt o sedemdesiat percent a podobný osud čaká teraz Chicago. Ploštice sa našli v jednom z veľkých newyorských divadiel, v kanceláriách, obchodoch i v luxusných bytoch. Výrobca športového oblečenia a obuvi Nike dočasne zatvoril svoj obchod Niketown. Sú s nimi také problémy, že aj pre ne vznikol Americký zväz na boj s domácim hmyzom.

Na Slovensku sú najväčšie komplikácie v Bratislave, keďže sa sem a odtiaľto veľa cestuje. Postihnuté sú však aj iné regióny. „Sme na prahu pandémie, nielen v USA, ale aj na celom svete,“ varuje Missy Henriksenová z americkej asociácie deratizačných firiem.

Mimoriadne odolné

Okrem získanej odolnosti proti postrekom boj proti dotieravému hmyzu komplikuje aj jeho vrodená odolnosť. Zahraničná tlač píše o prípade nemenovanej panej, ktorá objavila ploštice vo svojom čistom byte.

Pred privolaním dezinsektorov sama skúsila, koľko potvora vydrží. Najskôr jednu nešťastnicu zavrela do fľašky. Ploštica vydržala bez vzduchu dvadsaťštyri hodín. Potom ju na dvanásť hodín v nádobke zmrazila a predstavte si, že po piatich minútach pri izbovej teplote sa prebrala. Nazbierala teda niekoľko ploštíc, odniesla ich v zavretej nádobe do záhrady a zakopala do zeme. Keď ich o dva mesiace vykopala, ožili.

Záchrana v podobe fazule

Aj preto vedci zúfalo hľadajú spôsoby, ako ich zničiť. Dokonca začali skúmať aj takzvané babské recepty. Napríklad na celom Balkáne ľudia oddávna rozhadzujú fazuľové listy po podlahe okolo postelí, aby na ne ploštice nachytali. Na druhý deň listy spália.

Prečo je to účinná zbraň, to zistili americkí entomológovia vďaka špeciálnym kamerám a elektrónovému mikroskopu. Ukázalo sa, že listy fazule sú pokryté veľmi ostrými štetinkami, ktoré plošticiam prepichnú končatiny a tak ich vlastne zlikvidujú.

Odborníci majú teraz pred sebou zložitú úlohu – musia vyvinúť materiál s podobnými štetinkami, ktorý by na rozdiel od listov nevyschol. Na svete je už prototyp, ktorý sa mu vzdialene podobá, len si vyžaduje ešte veľa vylepšení.