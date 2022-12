Bitka pri Cambrai v novembri a decembri 1917 bola jednou z najdôležitejších udalostí prvej svetovej vojny. Do dejín sa okrem iného zapísala aj tým, že v nej boli prvýkrát hromadne nasadené tanky, a to Veľkou Britániou. A to znamenalo zvýšenie mobility, ktorá na západnom fronte v rámci zákopovej vojny dovtedy existovala len minimálne. Tanky však priniesli mobilitu len na začiatku bitky, keď na Nemcov pôsobili najmä šokom. Stroje boli nespoľahlivé, často sa kazili a boli neohrabané, takže pri ofenzívnych operáciách sa ukázali ako nie práve najúčinnejšie.

Cambrai bolo dôležitým mestom so strategickou železničnou stanicou. Chránila ho Hindenburgova línia, nemecká obranná pozícia, do ktorej Nemci vkladali veľké nádeje. Plán Dohody spočíval v útoku na líniu a následnom obkľúčení Cambrai tromi jazdnými divíziami, ktoré by mesto odrezali od nemeckých vojsk.

Útok začal 20. novembra 1917. 476 dostupných tankov bolo roztiahnutých na desať kilometrov širokom fronte. Sprevádzalo ich šesť peších a dve jazdné divízie, ktoré mali využiť akýkoľvek prelom, ktorý by sa tankom podaril, a navyše tisíc diel. Tie však pred začiatkom bitky neostreľovali nepriateľské pozície, ako bývalo zvykom, a to v snahe zachovať moment prekvapenia čo možno najdlhšie.

V prvých hodinách bitky vojská Dohody zatlačili Nemcov o šesť kilometrov a prvýkrát počas celej vojny prerazili Hindenburgovu líniu. Podarilo sa to na celej šírke frontu. Zajali asi osemtisíc mužov a ukoristili 100 diel, a to všetko počas prvého dňa. Nadšení velitelia hodlali v tlaku pokračovať, no keď moment prekvapenia opadol, územné zisky Dohody sa dosahovali čoraz ťažšie.

Navyše, nedostatok podpory z vlastného zázemia vyústil v kritickú stratu hybnosti útočiacich vojsk. Došlo tak k protiútoku 20 nemeckých divízii, ktoré v priebehu týždňa dobyli späť to, čo útočníci získali.

Plán Dohody zlyhal, no bol predsa len k niečomu dobrý. Ukázal, že vďaka novým technológiám a inovatívnemu spôsobu vedenia boja Nemci už viac neboli vo svojich zákopoch neporaziteľní.