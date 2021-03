Bajkalské jazero je skutočne fascinujúce. Je také obrovské, že sa dá ľahko spliesť s morom, a zároveň ide o najhlbšie, najstaršie a najobjemnejšie sladkovodné jazero sveta. Tieto fakty sú dobre známe, Bajkal ale fascinuje aj fenoménmi, ktoré nie sú až tak dobre zdokumentované. Napríklad „bajkalským zenom“, ktorý mu dodáva priam mystickú auru. Úkaz je pomenovaný podľa východných náboženských smerov, ktoré súvisia s meditáciou a hľadaním životnej rovnováhy. A skutočne: kamene, ktoré balansujú na tenkých ľadových pilieroch, sú akoby prírodným vyjadrením náboženského zenu. Vedci ich skúmajú už roky, ale jednotné vysvetlenie toho, ako fenomén vzniká, zatiaľ nemajú.

Fotografie zvláštnych kameňov sa začali na internete objavovať v hojnom počte v roku 2016. Najprv sa hovorilo, že zábery vznikli vo Photoshope, lenže to nebola pravda. Snímky sú stopercentne skutočné, bajkalský zen sa ale objavuje len vtedy, keď sú naň vhodné podmienky.

Najpravdepodobnejší dôvod vzniku tohto úkazu je podľa vedcov topenie ľadu. Kamene sa nejakým spôsobom ocitnú na zamrznutej hladine, slnečné lúče ale ľad postupne roztápajú. Pod kameňom je však tieň a ľadové vetry, ktoré dujú na Bajkalom, sa starajú o to, aby sa pilier pod kameňom neroztopil. Dodnes ale nie je jasné, prečo sa takýto fenomén vyskytuje len na Bajkale.

Vedci sa ale domnievajú, že s úkazom nejakým spôsobom súvisí aj voda v jazere. Dosiaľ totiž nik nezverejnil záber, na ktorom by bol pilier biely a matný, t.j. pozostával by z vody so vzduchovými bublinkami. Piliere sú vždy číre.

Nech je, ako chce, bajkalský zen je čarovným prírodným úkazom, ktorý k jazeru aj v zimnom období priťahujú množstvo turistov. Na odhalenie jeho záhad si ale ešte budeme musieť nejaký čas počkať.