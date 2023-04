Pred 60 miliónmi rokov, keď Eurázijská tektonická doska narazila do Indickej, sa zrodilo nové pohorie. Keď tieto dosky mali podobnú hustotu, ani jedna sa nemohla vsunúť pod druhú. Horniny nemali kam ísť, jedine nahor. Preto dnes v Himalájach nájdete najvyššie vrchy sveta: Mount Everest, K2 a ďalšie. Žiaden však nemá viac než deväť kilometrov. Mohli by hory na Zemi dorásť aj do takejto veľkosti.

Teoreticky je to možné, museli by však prekonať viaceré prekážky. Prvou by bola gravitačná sila, ktorá pôsobí na všetky objekty bez rozdielu. Každá kopa hornín, z ktorej vyrastie kopec, sa v konečnom dôsledku kvôli gravitácii začne hrbiť. Iné by to nebolo ani v prípade vrchu, ktorý by chcel prerásť Mount Everest.

Pozadu by neostávala ani erózia, obzvlášť tá, ktorú spôsobujú ľadovce. Tie s obľubou ukrajujú zo svahov hôr a robia ich strmšími. No a čím strmší svah, tým väčšia je náchylnosť na zosuvy pôdy.

Každopádne platí, že čím vyššia je hora, tým väčšie sú pnutia spôsobené gravitáciou a rastie aj tendencia ku kolapsu daného vrchu. V prípade Mount Everestu je napríklad ohrozený jeho južný svah, ktorý je nestabilný a náchylný na vznik zosuvov pôdy.

Vedci však predpokladajú, že vrch môže narásť aj do väčšej výšky než Mount Everest, možno až o 1,5 kilometra. Musel by mať na to ale správne podmienky. V prvom rade by musel vzniknúť sopečnými procesmi a nie zrážkou kontinentov. Sopečný vrch totiž pri erupcii rastie, láva tuhne a sopka je čoraz vyššia a vyššia. Tým pádom by samozrejme potrebovala stály zdroj magmy.

Práve takýmto spôsobom vznikol najvyšší vrch slnečnej sústavy Olympus Mons na Marse, ktorý meria 22 kilometrov. Je taký obrovský, že dokonca vyčnieva nad hornú hranicu atmosféry červenej planéty.

Na Zemi by čosi také nebolo možné, a to kvôli pohybu tektonických dosiek. Tie neumožňujú, aby magma prúdila na jedno miesto dostatočne dlho a nemôže tak dôjsť k vzniku vrchu vysokého napríklad 20 kilometrov. Na Marse však pohyb tektonických dosiek neexistuje a magma môže prúdiť nahor tým istým miestom stovky miliónov rokov. V podstate až dovtedy, kým nebude hora taká vysoká, že už vnútorný tlak magmu nevytlačí nad okraj krátera.