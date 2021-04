Najelektrickejšie miesto sveta

Vedeli ste, že blesk je vo väčšine krajín na svete vzácnym javom? Obyvatelia niektorých lokalít nemusia roky, ba dokonca celé desaťročia, uvidieť jediný záblesk na oblohe. Avšak v Južnej Amerike existuje oblasť, kde sa na oblohe dennodenne odohráva neustále atmosférické divadlo. Najväčšia prírodná svetelná šou – Catatumbské blýskanie - je unikátny jav, ktorý nenájdete nikde inde na svete. Odohráva sa v ústí rieky Catatumbo pri jazere Maracaibo vo Venezuele. V búrkových mračnách vznikajú elektrické oblúky vysoké viac ako päť kilometrov a blýska sa až 280-krát za hodinu počas 140 až 160 nocí do roka. Za rok v oblasti udrie okolo 1 200 000 bleskov, so silou až 400-tisíc ampérov. Blesky vidieť do vzdialenosti 400 kilometrov, čo je dôvod, prečo má búrka pomenovanie Maracaibský maják. Svetlo dlhé roky využívali lode ako navigáciu.

Dym, ktorý vydržal šesť mesiacov

Keď v roku 2020 skončila austrálska „požiarna sezóna“, svet pocítil úľavu. Rozsah požiarov a škôd bol obrovský. Vedci študovali katastrofu zo všetkých uhlov a zistili naozaj zaujímavé veci. Požiare vytlačili do atmosféry oveľa viac dymu ako sa pôvodne odhadovalo. V skutočnosti to bol rekord pre akýkoľvek lesný požiar. Naposledy sa toľko dymu ocitlo v ovzduší v roku 1991, keď na Filipínach došlo k druhej najväčšej sopečnej erupcii 20. storočia. Dym vyprodukovaný austrálskymi požiarmi obiehal celú zemeguľu. Cesta okolo Zeme mu trvala dva týždne, pričom v ovzduší zotrval celých šesť mesiacov.

Najchladnejší mrak

Vedci v roku 2018 namerali teplotu najchladnejšieho mraku na svete, ktorý sa vznášal nad Tichým oceánom. Paradoxom bolo, že bežné satelity, ktoré merajú teplotu vzduchu nedokázali zmerať jeho teplotu. Preto na tento účel použili vedci špeciálny satelit NOAA s infračerveným senzorom. Mrak, ktorý bol súčasťou prudkej búrky mal -111 stupňov Celzia. Príčinou extrémne nízkej teploty bolo to, že vrchol mraku prerazil najnižšiu vrstvu atmosféry a vstúpil do oveľa chladnejšej stratosféry.

Najväčšia búrka na svete

Typhoon Tip nie je meno človeka, ale názov najsilnejšej búrky na svete. Tajfún vystrájal v Ázii v októbri roku 1979. Tlak poklesol na rekordných 870 hPa a spomedzi všetkých búrok dosiahol najväčší priemer, a to až 2 200 kilometrov, čo je pre predstavu vzdialenosť medzi Parížom a Moskvou. Ide o najsilnejší tropický cyklón zaznamenaný kdekoľvek na Zemi s nesmierne silnou intenzitou (306 kilometrov za hodinu.). Počas búrky zahynulo 90 ľudí a stovky boli zranených. Záplavy spôsobili nespočetné zosuvy pôdy a zničili 20-tisíc domov. V dôsledku búrky explodovala benzínová nádrž, ktorá zapálila základňu americkej námornej pechoty.

Pekinská búrka

Severnú Čínu vrátane hlavného mesta Peking zasiahla v marci 2021 najsilnejšia a najväčšia piesočná búrka za posledných desať rokov. Dohľadnosť sa v meste zmenšila na menej ako kilometer. Nad studeným frontom nad vnútorným Mongolskom sa zdvihlo obrovské množstvo prachu a piesku z púšte Gobi a následne silný vietor privial piesok do severných častí Číny. Farba oblohy za krátky čas zmenila farbu na žltú a oranžovú, pričom v dôsledku búrky bolo až 341 ľudí nezvestných. Následne museli v hlavnom meste zrušiť viac ako 400 letov. V priebehu pár hodín sa kvalita vzduchu dramaticky zhoršila.

Trojštátne tornádo

Najsmrtiacejšie tornádo v histórii USA je tzv. trojštátne tornádo z roku 1925, ktoré prešlo cez tri americké štáty: Missouri, Indianu a Illinois. Zdolalo 378 kilometrov, čo je najdlhšia vzdialenosť, akú kedy tornádo prekonalo. Štatistiky boli hrôzostrašné. Priemer tornáda bol 1,6 kilometra, pričom spočiatku sa rútil rýchlosťou 113 kilometrov za hodinu a v záverečných fázach okolo 300 kilometrov za hodinu. Tornádo zničilo 425 kilometrov štvorcových pôdy a 15-tisíc domov. Podľa dnešných odhadov škody dosiahli spolu 1,4 miliardy dolárov. Tornádo spôsobilo 695 obetí na ľudských životoch a viac ako dvetisíc zranených.