Pláže Goa

Goa patrí k najviac prosperujúcim štátom Indie aj preto, že tu India jednoducho vyzerá inak. Zabudnite na jogínov, kravy a pach indických ulíc. Tu je čisto, luxus a pláže, ktoré vám vyrazia dych. Goa sa v posledných rokoch stala novoobjaveným šperkom aj medzi slovenskými turistami. Ponúka dlhé krásne zlaté pieskové pláže pozdĺž oceánu. Pláže sú známe aj vysokým počtom kaviarní, hotelov a luxus je tu dostupný za ceny, ktoré v iných štátoch nevystačia ani na bežné ubytovanie. Aj to plážam pridáva na atraktivite.

Navagio - Zakynthos

Zdroj: Shutterstock

Inak nazývaná aj pašerácka zátoka. Nie je to miesto na kúpanie, ale zátoka, kam sa oplatí zamieriť na výlet. Nájdete skutočne dotyk s parádnou chlapskou históriou. Samotná pláž je jedna z najkrajších aké na ostrove nájdete. No a k nej si prirátajte vrak pašeráckej lode. priamo tu v dunách sú pochovaní aj piráti, ktorí tu hľadali útočisko pred búrkou. Išlo o pašerákov, ktorí mali plné podpalubie cigariet, alkoholu a hovorí sa, že aj žien. Aspoň sa pred smrťou nenudili.

Bora Bora

Zdroj: Shutterstock

Nemožno hovoriť o konkrétnej pláži, ale najkrajších plážach sveta na celom ostrove s rozlohou 29,3 kilometrov štvorcových. Ostrov je obklopený lagúnami, bariérovým útesom, je to doslova výkladná luxusná skriňa prírody. Bora Bora patrí k najlepšiemu, čo kedy na pláži môžete uvidieť, zažiť a skutočne si vychutnať. Môžete tu nájsť miesta úplne osamotené aj prispôsobené turistickému ruchu. Každému, čo sa páči.

Sklenená pláž – Kalifornia

Zdroj: Shutterstock

Aké máte radšej? Pieskové, alebo kamienkové? Sklenené! To bude vaša odpoveď od momentu, ak zamierite v Kalifornii na pláž s rovnomenným názvom. Nachádza sa neďaleko Fort Bragg a je známa tisíckami sklenených okruhliakov osadených na pobreží. História pláže nie je príliš farbistá. Kedysi bola skládkou, no v roku 1967 sa pláž vyčistila a zbavila biologického a iného odpadu. Ostalo iba sklo, ktoré sa premenilo na nádherné sklenené kamienky obrúsené morom. To množstvo farieb a odtieňov je doslova nepredstaviteľné.

Boulders – Juhoafrická republika

Zdroj: Shutterstock

Už len fakt, že pláž je súčasťou národného parku z nej robí šperk. Je známa kolóniou afrických tučniakov, ktoré sa tu usídlili v roku 1982. Nie je to pláž, kde nájdete plážový bar, slnečníky a ležadlá, ale môžete tu pozorovať voľne žijúce vtáky a pozrieť sa na svet, ako asi vyzeral pred tým, ako ho kolonizoval človek. Nezabudnuteľný zážitok.