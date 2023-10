34-ročná rodáčka z Floridy sa do biznisu pre dospelých dostala pomerne neskoro. Mala čosi pred tridsiatkou, keď si uvedomila, že nikdy v živote nerobila to, čo ju naozaj baví. Akoby aj mohla, v máloktorom zamestnaní sa dá živiť sexom.

Rozhodla sa teda pre radikálny životný obrat a vyskúšala súloženie pred kamerou. Ako vraví, okamžite zistila, čo chce robiť v nasledujúcich rokoch a začala nakrúcať i fotiť akty naozaj vo veľkom.

Hrudník ani pozadie si nedala upraviť. Ako vraví, v jej veku sa jej už nechce podstupovať žiadne zákroky a navyše je so svojím telom spokojná. Jej fanúšikovia to len potvrdzujú a o ľudí, ktorí by sledovali jej filmy, Sydney rozhodne nemá núdzu.