Ako sa hovorí, ide jej karta, pretože jej úspešná vo všetkom, na čo siahne. Aj rada si aj zmyselne siahne sama na seba.

Krásna a prirodzená

Dva atribúty, na ktorých sa rozhodla postaviť si kariéru. Paradoxne tomu, že je dnes nahá, vďačíme tak zlej veci ako je vojna. Svetlana totiž nepôsobili vo svete erotiky a hoci bola vždy krásnou ženou, jej životné priority boli iné. Nakoniec však chcela odísť z krajiny, kde nad hlavami občas svištia rakety a súčasne hľadala uplatnenie, v ktorom by mohla byť rýchlo dobrá. A čo sa dá robiť žene ľahšie, ako dávať šaty dole? Lenže nie každá odhalí to, čo muži chcú aj vidieť. A ako je na tom Svetlana? Jej proporcie sú unikátne a chytľavé. To znamená, že každý muž by sa ich rád pochytal. A preto sa rozhodla ukázať svetu to, čo by nemalo ostať skryté.

Kariérny postup vpred

Niekto skáče nohami napred, iný prsiami. Svetlana skočila rovnými nohami do sveta krásneho poprsia a jej fotografie sa okamžite ujali. Preto začala kariéru vo veku, keď ostatné premýšľajú nad jej koncom. Lenže jej telo vyzerá dokonale mlado, pretože sa oň stará skutočne prvotriedne. Zdravá strava namiesto alkoholu a divokých večierkov. Ona beháva, cvičí pilates, jogu, dokonca má základy bojového umenia. No je to skôr jemná žena, než divoká bojovníčka. Pretože úsmev jej telu pristane rozhodne viac, ako modriny.

Nikdy nie je neskoro

Okrem nahoty si Svetlana rozbehla aj ďalšiu kariérnu dráhu. Vytvorila si oko seba celý tím ľudí, ktorí jej pomáhajú presadiť sa s návrhmi spodnej bielizne. Miluje totiž ženskú estetiku a krásu tela. Tej vie práve jemnejšia tkanina dodať ten správny charakter zvodnosti, s ktorým Svetlana rada operuje. Nie je už totiž osemnástka, ktorá je bláznivá a jej prednosťou je iba nahota. Práve naopak, máme tu zmyselnú ženu, ktorá je krásna nahou, no spodná bielizeň ju robí ešte zmyselnejšou. Aj preto ju chce mať vždy podľa vlastných predstáv.