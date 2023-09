Predstavte si krásku tmavovlásku

Nikdy sa nehrala na niekoho, kým nie je. Bola jednou z mála žien, ktorá hrdo vytiahla svoje útle dvojky a povedala, že to stačí. Pretože je to práve ten typ ženy, ktorá si je vedomá svojich kvalít. To v praxi znamená, že už nepotrebovala pumpovať svoje telo silikónom na to, aby mohla vytvoriť dojem, že je atraktívnou ženou. Presne tak, pretože ona chce aj ostať ženou a rozhodne nie je byť bábikou. Má rada, že sa okolo nej niečo deje, ale radšej si užije obdiv jej vlastného tela, ako toho, že budú na nej obdivovať prácu chirurga.

Stala sa hviezdou

Mnohé ženy, ktoré s ňou prišli na casting v nej nevideli konkurenciu, no ona ich paradoxne zatienila. Svojim šarmom, sexepílom a tým, ako to vie s mužmi. Neuveríte, ale stala sa jednou z favoritiek a to len preto, že nepovedala nie prakticky žiadnej testovacej praktike a zvládla ju, akoby bola už v brandži pár rokov. Ako to vo veku 20 rokov dokázala? Jednoducho ako priznala, sú to jej životné skúsenosti, ktoré sa nadobúdajú praxou. Tou, ktorej prišla na chuť tesne po dosiahnutí plnoletosti a ostala jej verná aj do zrelého veku.

Vytrvalkyňa

Dnes má 29 rokov a stále je mladicou, ktorá nepotrebuje žiadnu extra starostlivosť, aby sa vedela prezentovať svojim telom. Miluje šport, dokonca má rada bojové umenia. Vďaka tomu má postavičku skutočne ako lusk a muži sa za ňou obzerajú. Aj tí mladší. Je krásna v negližé, v sexi pančuškách a rovnako tak aj v športovom úbore. No výsledok je rovnaký. Je jedno, čo má na sebe, v konečnom dôsledku ju chce každý aj tak len vyzliecť. A aj ten, kto sa tvári, že nie, tak rozhodne klame a keď sa frajerka nepozerá, otvorí jej galérie. Pretože je jednoducho čarovná.