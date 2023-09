Našla svoj svet

Kariéru naštartovala v roku 2013, takže je to baba, ktorá už desať rokov fotí akty. Dostala sa síce aj trochu k odvážnejším scénam, ale stále je to kráska, ktorá si svoje telo nenechá zničiť rôznorodými tvrdými porno nakladačkami. Má však rada sex s mužmi, ženami, ale namiesto tvrdých scéna dáva prednosť filmovaniu žánru, ktorý bežne poznáme ako porno pre ženy. Pretože aj tie občas potrebujú uvoľniť paru a inšpirovať sa niečím zaujímavým, tak presne pre takéto večery je produkcia v podaní Patricie ideálna. Nejde však o žiadnu nudu, nad ktorou by muži ohŕňali nos. Naopak, jej kinematografia sa dobre pozerá osamote, ale aj v spoločnosti partnerky. A Pôsobí na vášeň, sex a posteľné dobrodružstvá ako tekutý podpaľač.

Čo poviete na trie prsia?

Nedá sa o nich povedať nič zlé. Pekné, uhladené trojky, s okrúhlym tvarom a malými špicatými a tvrdými bradavkami, ktoré si priam pýtajú, aby ste ich zobrali medzi pery. Mimochodom na prsia je Patricia veľmi citlivá. Netají sa tým a hru s nimi naozaj zbožňuje. Či už predvádza dotyky sama, alebo ich dá na hranie partnerke či partnerovi.

S chumáčikom do sveta

Patrí sa povedať, že Patricia je zaujímavá nielen svojim vyžarovaním, ale aj tým, čo má v nohavičkách. Prirodzene je to žena, nemá žiadny problém s rodovou identifikáciou a nájdete jej medzi stehnami zvodnú, krásnu, vlhkú vagínu. Avšak na rozdiel od väčšiny žien v erotickom biznisne nechodí len tak naholo. Jej unikátnym kúskom je chumáčik chĺpkov, ktorými sa stala povestná. A kto by si nechcel takýto kožúštek pohladkať? Je to asi jediný kožúšok, proti ktorému nič nenamietajú ani ochrancovia zvierat. Práve naopak, vedeli by s ňou stvárať iné zverstvá.