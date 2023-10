Natalia Safronova má 26 rokov, pochádza z Ruska a rada experimentuje. Už na prvý pohľad to badať z rôznych farieb vlasov, ktorú mení takpovediac podľa nálady. Ako vraví, blondínkou je, keď sa cíti nevinne, tmavovláskou, keď nemá chuť na mužov a červenú farbu si odkladá na chvíle, keď chce byť divoškou.

Do erotického modelingu vstúpila ako 23-ročná a rýchlo zistila, že v tejto práci môže dať plný priechod svojím umeleckým sklonom. Nie je to žena, ktorá by fotila prvoplánové akty, no napriek tomu nemá problém odhaliť žiadne zo zákutí svojho tela.

Keď práve nepracuje, venuje sa maľovaniu. Najradšej prenáša na plátno rôzne krajinky, pretože k jej vášňam patrí aj príroda. Nepohrdne však ani maľovaním nahých tiel a je jej jedno, či mužských, alebo ženských. Je to žena do koča i do voza.