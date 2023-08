Správne šťavnatá

Tridsiatnička v znamení barana. Už len to samo o sebe prináša unikátnu kombináciu vášne, živočíšnosti a atraktivity. Jej kariéra nie je výnimočnou kapitolou, ale prináša niekoľko zaujímavých momentov. Jeden bol fakt, že jej kariéra začala sexom. Ako inak, no bol to sex s jedným z producentov, ktorý hľadal nové talenty a tak si ju hneď vyskúšal pred tým, ako jej dal podpísať zmluvu na spoluprácu. Očividne bol spokojný.

Inšpiráciou jej bola sestra

Erotika nebýva často remeslo, ktoré sa detí, alebo ktoré je pod rúškom rodinného klanu. Občas sa však stanú výnimky, čo je pozitívum vzhľadom na to, že ak je žena pekná, tak je skvelé ak privedie aj ďalšiu rovnakú krvnú skupinu. Podobný príklad sa stal aj Mii Rose. Jej staršia sestra je Ava Rose, a to už asi viete, koľká bije. Skúsená pornohviezda bola príkladom pre svoju mladšiu sestru. Dala jej nielen lekcie prípravy na mužov, ale súčasne jej ukázala v praxi, ako život porno hviezdy funguje. Má voľný čas, v živote kopu zábavy, pravidelný sex a honoráre sú tučnejšie, ako v iných oblastiach života. Navyše v rodinnej línii majú zapísaný záujem o sex, takže ani jednej nevadilo venovať sa mu prakticky od rána do večera. Čo sa týka nadšenia, tak s nohami od seba je v plnom nasadení.

Má chuť ísť svojou cestou

Nezávislá a sama. Taká je Mia Rose. Porno ju naučilo stáť na vlastných nohách. A občas si posedieť na tých cudzích, hlavne pri pikantných erotických scénkach. Je samostatnou ženou bez detí a partnera a raz plánuje rodinu. Má totiž romantickú dušu, ale podkutú sexepílom. Zatiaľ ukázala svoju vášnivú stránku, ale keď si ju predstavíte ako možnú mačičku v posteli, tiež to je na zimomriavky.