Vyrástla, ale nie príliš

Narodená v štáte Illinois v znamení kozorožca. Do vienka teda už od hviezd dostala nadelené, že to bude baba, ktorá sa vie prebíjať životom. A nikto od nej ani nič iné nečakal. V škole síce nepatrila k tým, čo ich učitelia dávajú za príklad, ale vedela sa svojimi ostrými lakťami prebiť na výslnie. Bola jednou z tých, ktorú škola nebavila, ale súčasne to bola aj ohnivá šelma, ktorá si vedela presadiť svoje. Po dosiahnutí hranice dospelosti ešte chvíľu váhala akým smerom sa vybrať. A potom zamierila na nudapláž a pochopila, že má svetu čo ponúknuť. Jej vnady totiž neboli najväčšie v dave, ale v kombinácii s podmanivým telom to bola kráska na pohľadanie.

Exotické črty

Všimne si to každý. Nie je černoška, ale jemná mulatka, ktorej farba pokožky pripomína mliečnu čokoládu. A toto prirovnanie skutočne nie je náhodné. Nakoľko sa o nej traduje, že ak dá nohy od seba, tak je to sladké žienka, ktorá sa topí rýchlo a mužom veľmi chutí. Presne tak ako tabuľka kvalitnej čokolády. Ak chcete skúsiť, necháme vás trochu snívať o jej rozkroku, ktorý je údajne ako droga. Ak ho raz ochutnáte, neviete s tým prestať. Pretože dobrého sa muži nevedia nabažiť.

Skúša všetko, čo je dobré

Platí to o jedle, šatách, cestovaní a samozrejme aj o sexe. Je jednou z mála žien, ktorá sa netají tým, že popri práci erotickej modelky rada cestuje aj po svete za peniaze bohatých mužov, ktorí si ju radi pozvú na svoje privátne párty a oslavy. A prirodzene od nich na noc neodchádza do hotela. Je to známa milenka bohatých mužov, ktorým rada ukáže, ako to chodí vo svete erotiky. No aj v súkromnej posteli. Sú to zážitky, na ktoré sa nezabúda. A bežní muži bez miliónov na účte si však stále môžu vychutnať, ako táto deva dáva nohy do véčka.